Kuha ni Rey Pepito

Walang heartbeat at nangingitim ang isang sanggol nang mailuwal siya ng kaniyang ina sa isang birthing clinic sa bayan ng Placer, Masbate nitong Marso 28.

Ayon sa ama ng sanggol na si Rey Pepito, agad na dinala ng nurse-midwife ang sanggol sa resuscitation area upang subukang ma-revive.

Inabot umano ng halos isang oras bago tuluyang gumalaw at magkaroon ng heartbeat ang sanggol.

"Diniinan ang dibdib, sinaksiyon ang dalawang butas ng ilong ng halos 20 hanggang 30 na ulit at pinamp 'yung bibig. Sa awa ng Diyos, nairaos din. Kasi nu'ng lumabas ang baby, itim na itim na siya, parang wala na talagang pag-asa. Kinikilabutan na rin ako nu'n eh, kasi wala na talaga sa tingin ko," ani Pepito.

"Nu'ng nire-revive na, tinitingnan ko, mukhang imposible nang mabuhay. Pero hindi nawalan ng pag-asa si nurse, tuloy tuloy lang 'yung revive niya sa baby."

Ayon sa nurse-midwife at may-ari ng birthing clinic na si Angie Pelones, sa loob ng halos 20 taon niya sa propesyon, ito umano ang unang pagkakataon na naranasan niyang magpaanak ng sanggol na walang tibok ng puso.

"Nu'ng nailuwal si baby na walang heartbeat, kalmado pa rin ako kasi I need to do something sa baby. Kung ipakita ko na nataranta ako, 'yung parents matatakot din. Kapag ma-rattle din ako, di ko magagawa ang dapat kung gawin. Ginamit ko po 'yung kaalaman ko sa cardio-pulmonary resuscitation (CPR) para ma-revive si baby," ani Pelones.

Ayon sa ina ng sanggol na si Geralyn, Marso 27 pa lamang ay sumakit na ang kaniyang tiyan, pero kinaumagahan pa sila nakapunta sa lying-in clinic.

"Nahirapan din kasi talaga akong ilabas siya, parang mawalan na rin ako ng malay nu'ng time na 'yun. Nu'ng paglabas niya, nilagay siya sa tiyan ko, hindi gumagalaw 'yung baby," aniya.

Pang-limang beses na itong panganganak ni Geralyn, pero ngayon lang daw ito nangyari.

Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan na at isang malusog na lalaking sanggol ang "miracle baby" na si Jerson Dave Pepito.

Lubos ang pasasalamat ng pamilya kay Pelones na ginawa umano ang lahat ng kanyang makakaya upang mabuhay ang kanilang sanggol.—Ulat ni Karren Canon