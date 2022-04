Mga Pinoy sa NZ, tuloy ang buhay sa kabila ng pandemya

Watch more on iWantTFC

NEW ZEALAND – Humaharap sa maraming pagsubok ang mga Pinoy sa New Zealand at inaasam na rin nilang magba-back to normal na ang takbo ng buhay sa pagluluwag ng COVID-19 restrictions.

Tuloy lang ang buhay para kay Ande Jumilla sa kabila ng pandemya. Bukod sa pagiging negosyante, learner assistant din si Jumilla sa isang secondary school at aged care support worker.

“Challenging siya...marami kaming markets na na-cancel, big markets all over Oakland…which is a bit heartbreaking. But that’s just what it is. There’s an option to sell online which is actually good,” kwento ni Jumilla.

Samatala, ayon naman kay Analyn Cari-it Heasley na isang manager sa isang coffee company, matindi ang paghihigpit dahil sa COVID-19 nitong mga nakaraang buwan.

Pero ang good news, handa na ang New Zealand na magluwag ng restrictions ngayong marami na rin ang nabakunahan. Inalis na ang lockdown at hindi na rin mandatory ang pagsusuot ng face mask maliban sa loob ng mga gusali o establisyimento.

Nililimitahan pa rin ang pagdalo sa indoor settings. At para sa freelance photographer na si Dee Encomienda, pabor siya sa ilang paghihigpit.

“Pabor ako dun sa vaccine mandate…Sana maging okay na lahat syempre…,” sabi ni Encomienda.

Para naman sa early childhood teacher si Cielo Holgado-Tionko na nagka COVID-19 noong kumalat ang Omicron variant, handa na sila sa mga pagbabago.

Simula naman sa Abril a-dose, maaari nang bumiyahe sa New Zealand ang mga bakunadong Australians.Makabibisita na rin simula sa Mayo a-uno ang mga galing sa mga bansang may visa-waiver gaya ng USA at Britain.

Umaasa ang New Zealand na makababawi ang ekonomiya sa turismo.Sabik na rin ang mga Pinoy na maging normal na ang lahat.

Sa Oktubre bubuksan ang border ng New Zealand pero maaari pa itong mapaaga depende sa COVID-19 situation.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.