Watch more on iWantTFC

Maraming pamilya ang naapektuhan ng baha sa ilang parte ng Visayas at Mindanao nitong mga nakaraang araw dahil sa low pressure area.

Halos 2,000 pamilya ang apektado ng pagbaha sa Davao Del Oro habang 3 tulay ang bumagsak dahil sa lakas ng pag-ulan bunsod ng low pressure area.

Bumagsak din ang tatlong tulay sa Mawab at New Bataan dahil sa malakas na agos ng ilog.

Namahagi na ang lokal na pamahalaan ng Davao De Oro ng paunang ayudang pagkain sa mga lumikas.

Sa ngayon, bumubuti na ang panahon sa lugar.

"Some areas in Davao de Oro ay nakapag-experience ng light to moderate rains kanina, and sa ngayon, cloudy skies pa rin dito sa Nabunturan and the rest of Davao de Oro," ani Davao De Oro disaster officer Joseph Randy Loy.

Malalim na baha naman ang sumalubong sa mga residente ng Agusan Del Sur. Hanggang dibdib ang lebel ng baha sa Binongan Elementary School.

Ayon sa school head na si Mercedita Simborio, nagkagulo ang mga silya, at nabasa ang school materials gaya ng modules at bond papers.

"Wala rin kaming magawa. Kalamidad ito. Sa amin na lang po, gagawa ulit ng instructional materials," ani Simborio.

Natumba rin ang ilang puno sa bahagi ng Sitio Tag-Abaca sa Abuyog, Leyte.

Dahilan ito para bumagsak ang lupa sa gilid na bahagi ng kalsada, at naapektuhan din ang ilang poste at kawad ng kuryente na nagdulot ng kawalan ng kuryente sa lugar.

Rumagasa rin ang tubig-baha sa Barangay Saub, habang umapaw ang tubog sa isang tulay sa barangay Ampihanon sa Baybay City.

-- Ulat ni Hernel Tocmo