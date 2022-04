MANILA - Pinasok ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan nitong Miyerkoles ang isang warehouse sa Kawit, Cavite kung saan naiulat na naka-imbak ang ilang produktong may pekeng Import Commodity Clearance (ICC) sticker.

Sa inspeksyon, nakita ang aabot sa 1,600 helmet na may pekeng ICC sticker, na nang i-scan ang QR code ay lumalabas na kinopya lang ito mula sa isang electrical product.

Aabot sa 759 printed na ICC stickers din ang nadiskubre sa operasyon.

"We have 1,600 helmets na nakuha today. So, 1,606 motorcycle drivers ang nagde-delikado kapag sila ang gumamit nito. Dahil uncertified nga siya, hindi natin alam kung safe 'yung produkto na gamitin o hindi," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

"Meron pang loose na ICC stickers tayong nakita. So, 'yung mga helmets na dumating na walang ICC sticker, ito 'yung ikakabit nila, na fake na ICC," dagdag niya.

Kabilang din sa mga nadiskubreng produkto na hindi sertipikado o walang anumang markings ang daan-daang snap switch, exhaust fan, at iba pa.

Nakita ng Bureau of Philippine Standards na mababa ang kalidad ng mga produkto, may isang helmet din aniya na manipis batay sa kanilang pag-iinspeksiyon.

"Ang initial assessment natin sa product, masyadong napakaninipis ng mga plastic niya. Maliliit 'yung mga wires," ani Bureau of Philippine Standards Director Neil Catajay.

Nasa P30 milyon ang halaga ng mga nasabat sa warehouse.

Tiniyak ng DTI na kakasuhan ang mga kompanya na gumamit at kompanya ng pekeng ICC sticker.

Ang BOC naman ay may proseso pang sinusunod bago tuluyang kumpiskahin at sirain ang mga produkto.

Kakasuhan din ng BOC ang mga kompanya na pinanggalingan ng produkto sakaling mapatunayan ang pagkakamali.

"'Yung safety issue (kailangan i-consider kaya dapat sirain) . Not only this warehouse, sa kanila puros mga branded shoes naman. So, meron ding issue doon sa propriety," ani Customs Deputy Commissoner Raniel Ramiro.

PEKENG SAPATOS

Sa parehong operasyon, nadiskubre din ang aabot sa P560 milyong halaga ng mga pekeng sapatos.

Ito na ang pinakamalaking halaga ng mga pekeng footwear na nadiskubre ng BOC ngayong taon.

Kukumpiskahin at sisirain ang mga produkto para hindi na bumaha sa merkado.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

