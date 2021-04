UP Diliman humihiling ng tulong para sa Silungang Molave isolation facility

MAYNILA - Humihiling ng tulong ngayong Martes ang University of the Philippines sa Diliman, Quezon City para ma-equip ang idadagdag nilang kuwarto para maging isolation units ng mild at asymptomatic COVID-19 patients.

Agosto ng nakaraang taon, binuksan ng pamantasan ang Silungang Molave, na may 59 rooms, para maging COVID-19 isolation facility. Pero, matapos makatanggap ng mga tawag noong nakaraang linggo kung kaya pa nitong tumanggap ng karagdagang pasyente, nagdesisyon ang pamunuan na magdagdag pa ng kuwartong ilalaan.

“Nagkataon lang na noong last week, maraming tumatawag sa amin kung maaari silang mag-refer ng ilang mild at asymptomatic mula sa mga ospital. Kung kaya, napagdesisyunan namin mag-expand ng additional 22 rooms,” pahayag ni Dr. Aleli Bawagan, Vice Chancellor for Community Affairs ng UP Diliman, sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

“Nangangailangan po kami ng mga tulong ninyo para aming ma-equip ang aming mga kwarto sa dormitoryo ng Molave. Mga kama, mga mattresses, mga beddings. Bukod diyan, mga PPEs po, mga electric fans, at kung meron pa pong kayang mag-donate ng ambulansiya para sa Silungang Molave,” dagdag niya.

“Isang tulong na rin ito sa sinasabi ng Department of Health na i-decongest ang mga ospital kasi marami po atang mild at asymptomatic ang nasa ospital.”

Ayon kay Bawagan, hindi sila tumatanggap ng senior citizens at may comorbidities dahil sa kakulangan ng naaangkop na kagamitan.

“Wala po kaming mga oxygen tank, other equipment. Ang meron lang po kaming ibinibigay sa bawat pasyenteng pumapasok ay kanilang thermal scanner, ang kanilang oximeter para meron silang self monitoring. At maya’t maya naman po ay tine-text sila ng doktor na nandyan din po naman sa Molave, o kaya pinupuntahan ng nurse,” sabi niya.

Ani Bawagan, para sa mga nais magbigay ng tulong, maaaring makipag-ugnayan kina:

- Dr. Jesusa Catabui

09215554477/09272540360

jtcatabui@up.edu.ph

- Perlynn Guevarra

09178357875

Silungang Molave Landline – 89818500, local 4611

Maaari rign magpaabot ng donasyon sa pamamagitan ng Pay Maya at GCash No. 09173009064.

