Pulis, sugatan matapos pagbabarilin sa Sultan Kudarat

SULTAN KUDARAT, Maguindanao - Sugatan ang isang pulis matapos pagbabarilin ng hindi pa kilalang mga armadong lalaki sa National Highway ng Barangay Rebuken, Lunes ng gabi.

Kinilala ang biktima na si Patrolman An-nur Diocolano Haron, 30-anyos, nakatalaga sa Public Information Office ng Bangsamoro Police Regional Office.

Naisugod agad si Haron sa ospital at nasa maayos na itong kondisyon.

Sa imbestigasyon, sinundan ng mga suspek ang biktima habang binabaybay nito ang national highway papuntang Cotabato City sakay sa kaniyang motorsiklo.

Ilang beses na binaril ang biktima kaya nahulog ito sa shouldering ng kalsada at tinamaan ang iba’t-ibang parte ng katawan niya.

“Ongoing po review namin ng mga CCTV footage ng establishment along the highway po and nag-request na rin po kami ballistic cross matching sa PNP Crime Lab doon sa recovered empty shells po,” ayon kay Police Capt. Julhamin Asdani, hepe ng Sultan Kudarat Police.

Dagdag pa ni Asdani, isa sa mga motibo ng krimen ay posibleng pag-atake ng rebeldeng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) laban sa mga miyembro ng militar.

Ito na ang ikalawang insidenteng binaril ang miyembro ng kapulisan sa parehong lugar. - Ulat ni Chrislen Bulosan

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more in iWantTFC