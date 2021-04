Pasyente sa Cavite, nasa loob lang ng kotse nang kabitan ng oxygen supply

'Di pa maipasok sa ospital dahil puno na



Umaani ngayon ng mga reaksiyon sa Facebook ang retrato ng isang sasakyang nakaparada sa labas ng isang ospital sa Dasmariñas, Cavite na mistulang treatment facility dahil doon pansamantalang ginamot ang isang pasyente.

Kita sa retrato, na ipinost ng emergency room doctor na si Dr. Jamie Ysabel Amposta, na may oxygen tank at IV pole sa may sasakyan.

Ayon kay Amposta, isang 66 taong gulang na pasyente ang nasa loob ng kotse.

Sobrang sakit aniya para sa kaniya na hindi siya maayos na makapanggamot ng pasyente dahil wala nang bakante sa tents o kuwarto sa ospital.

Hindi rin daw masisi ni Amposta ang mga kasama sa pagtanggi sa mga pasyente.

Pero, aniya, kailangan talagang tulungan ang mga dumarating sa hospital dahil hindi lang COVID-19 ang sakit ngayon.

Humingi ng tawad si Amposta sa mga natatanggihan na, pero nagpapasalamat naman siya sa mga nagpapadala ng kaunting tulong.

Ayon pa kay Amposta, nagpaluwal siya ng pera para pakisuyuan ang mga nurse na tingnan ang mga pasyente sa labas.

Sa kaniyang update, nailipat na sa isang tent sa labas ng ospital ang pasyenteng nasa sasakyan dahil wala pa ring bakanteng kuwarto.

-- Headline Pilipinas