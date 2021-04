Pamamahagi ng P1,000 'ECQ ayuda' sa Maynila, pinaplantsa na

MAYNILA - Pinaplantsa na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pamamahagi ng ayuda para sa mga naapektuhan ng enhanced community quarantine (ECQ) na ipinatupad sa "National Capital Region Plus bubble".

Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, natanggap na nila ang higit P1.5B na pondo mula sa national government na ilalaan para sa mga mahihirap na pamilya at iba pang vulnerable sectors na naapektuhan ng ECQ - kung saan mas nilimitahan ang trabaho sa ilang industriya para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Sa Facebook, sinabi ni Moreno na nabigay na sa kanila ang listahan ng mga kwalipikadong benepisiyaryo.

Aabot sa P1,000 cash aid ang ibibigay ng LGU.

Maaalalang may opsyon ang mga LGU na in kind o cash ang pamimigay pero paliwanag ni Moreno, may kanya-kanya umanong pangangailan ang bawat pamilya at tuloy tuloy rin naman ang pamamahagi nila ng mga food box ng siyudad kaya nagpasya sila na pera ang ibigay sa mga apektadong residente.

Base sa Joint Memorandum Circular No. 1, Series of 2021 na inilabas ng Department of the Interior and Local Government (DILG) at Department of Social Welfare and Development (DSWD), target na ayudahan ang mga sumusunod:

Social Amelioration Program (SAP) beneficiaries

Mga wait-listed sa pagtanggap ng SAP3. Vulnerable groups, low income individuals, living alone, persons with disability, at solo parents

Iba pang apektado ng ECQ, kung may matitira pang pondo

Basta’t kwalipikado, maaaring makatanggap ang hanggang 4 na miyembro ng pamilya ng tig-P1,000.

Tinatayang nasa 380,000 pamilya sa Maynila ang makatatanggap ng ayuda.

Matatandaang pinalawig ng isang linggo o higit pa ang ECQ sa NCR Plus Bubble. Ibig sabihin, maaari lang lumabas ang mga tao para sa mga essential na gawain gaya ng pagtatrabaho, pamimili ng pagkain, gamot, pagpunta sa ospital, at iba pa.

-- Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more in iWantTFC