Pamamahagi ng 'ECQ ayuda' sa Maynila, sinimulan na

MAYNILA - Umarangkada na ngayong Martes ang pamimigay ng ayuda sa mga residente ng lungsod ng Maynila.

Ito ay matapos matanggap na ng pamahalaang lungsod ang mahigit P1.5 bilyong pondo para rito, ayon sa mga awtoridad.

Nauna nang sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na ilalaan ang pondo para sa mga mahihirap na pamilya at iba pang vulnerable sectors na naapektuhan ng enhanced community quarantine o ECQ - kung saan mas nilimitahan ang trabaho sa ilang industriya para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Isa ang Barangay 20, Zone 2 sa Tondo sa mga unang nakatanggap ng ayuda.

Target nilang matapos ngayong Martes ang pamamahagi nito sa nasa 4,296 pamilya. Samantala, pipilitin nilang tapusin ang distribusyon nito sa Miyerkoles sa higit 6,000 na pamilya.

Ayon kay Barangay 20 Chairman Bryan Mondejar, pangalawa sa pinakamalaking barangay sa lungsod ang kaniyang nasasakupan.

Paglilinaw naman ni Manila Department of Social Welfare Director Re Fugoso, kapag nasa listahan na dati ng social amelioration program beneficiaries, tiyak nang makatatanggap ng ayuda. May paalala din siya sa mga benepisyaryo.

“Sa mga nakakuha na at makakakuha, congratulations po sa inyo. Alalahanin po ninyo na ito ay tulong ng nationa at local government para po sa pamilya niyo. Ito po ay hindi dapat ginagamit sa sugal at kahit anong bagay, ito ay para sa pamilya niyo, tulong po ito para sa inyo," paliwanag ni Fugoso.

Target ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila na mabigyan ng ayuda ang 380,000 na pamilya.

Magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda alas-8 ng umaga sa Miyerkoles. - ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News