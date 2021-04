Medical frontliners mula Ilocos, Visayas tutulong sa COVID-19 response sa Metro Manila

Watch more in iWantTFC

Sa gitna ng pagdami ng mga nao-ospital dahil sa COVID-19 sa Metro Manila, bibiyahe papunta sa capital region ang ilang medical frontliners mula Ilocos at Visayas para tumulong.

Ito'y habang maraming health workers sa episentro ng epidemya ang nahahawa na rin at hirap nang rumesponde sa pagsirit ng mga kaso ng sakit.

Sa Huwebes, Abril 8, ang dating ng unang batch ng health workers na binubuo ng 50 nurse.

Ayon kay Sen. Christopher "Bong" Go, chairman ng Senate Committee on Health, ongoing ang pakikipag-ugnayan nila sa Office of the Presidential Adviser to the Visayas, regional offices ng Department of Health (DOH), local government units at maging sa mga ospital sa Visayas para magpadala ng mga volunteer medical frontliner sa Metro Manila.

Kailangan aniyang madagdagan ang puwersa ng medical workers sa National Capital Region at 4 na karatig-lalawigan— Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna— na binansagang "NCR Plus," lalo't pagod na ang mga health workers dahil sa dami ng COVID-19 cases.

Nasa ilalim ngayon ng pinakamahigpit na quarantine ang NCR Plus.

Magde-deploy naman umano ang Vicente Sotto Memorial Medical Center sa Cebu ng 20 nurses at 5 doktor na may malalim na kasanayan at kaalaman sa paggamot sa COVID-19 patients.

May mga donasyon ding medical supplies mula Visayas.

Nakatakda ring magpadala ng mga nurse at doktor sa NCR Plus ang DOH Center for Health Development sa Ilocos region.

Ang mga volunteer na frontliner ay makakatanggap ng dagdag 20 porsiyentong premium sa kanilang basic pay sa ilalim ng Bayanihan to Recover As One Act.

Sasagutin naman ng DOH ang biyahe nila papuntang Metro Manila, at ang mga tatanggap na ospital ang sasagot ng kanilang pagkain, tirahan at transportasyon.

Sa tala noong Lunes, umabot na sa 803,398 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan 143,726 ang active cases o nananatiling may sakit.

-- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News