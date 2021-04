Maaga pa para sabihing umepekto na ang ECQ: Malacañang

Watch more in iWantTFC

Masyado pang maaga para masabing bumababa na ang kaso ng mga nagpopositibo sa COVID-19 dahil sa ginawang paghihigpit sa Metro Manila at 4 na karatig-probinsiya, sabi ng Malacañang.

Ito ay matapos sabihin ng OCTA Research Group na bumaba na ang reproduction number ng sakit sa Metro Manila sa 1.53 mula 1.88.

"Titingnan po natin dito sa mga susunod na araw 'no. Mas magandang basehan po iyan kapag makakuha na tayo ng average," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Nauna nang sinabi ni Roque na hindi na niya nakikitang papalawigin pa ang enhanced community quarantine (ECQ), ang pinakamahigpit sa 4 na lockdown levels, sa "NCR (National Capital Region) Plus" pagdating ng Lunes.

Mananatili sa ECQ ang NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal hanggang Abril 11.

Aminado naman si Trade Secretary Ramon Lopez na mahirap kung magtatagal pa ang pag-iral ng ECQ. Gayunpaman mananatili pa ring malaking konsiderasyon sa gobyerno ang kaso ng COVID-19 at health care utilization rate.

Kapag gumanda naman daw ang ilang datos, posible nang buksan ang ilang sektor sa susunod na linggo.

Pero asahan umanong mistulang ECQ pa rin pagdating sa non-essential activities gaya ng mass gathering o pagkikita-kita ng mga magkakaibigan o magkakamag-anak mula sa magkaibang bahay.

Wala pa rin sa usapan na ituloy ang naudlot na pagbubukas ng mga sinehan, arcade, internet cafe at spa pati na ang mga gym at restaurant na hindi maganda ang bentilasyon.

"Simply put, open also some other sectors na sarado ngayon. At least i-open siya kahit 50 percent and pipiliin 'yong sector na low risk," ani Lopez.

Samantala, sinagot naman ng gobyerno ang mga puna na hindi nakakasabay sa mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19 ang testing capacity ng bansa, na nasa 52,000 test kada araw.

Ayon kay testing czar Vince Dizon, hindi inirerekomenda ng mga eksperto ang pagkakaroon ng mass testing.

"Kailangan ang testing natin ay risk-based at very targeted. Ang pinaka-importante pa rin, na unanimous lahat ng eksperto, ay ang pagpapatupad ng minimum health standards," ani Dizon.

Nilinaw naman ni Dizon na tuloy pa rin ang expansion ng mga RT-PCR lab.

Nagdagdag na rin ng antigen tests ang gobyerno bilang tugon sa pagtaas ng kaso.

Samantala, inatasan na rin umano ni Pangulong Duterte ang Philippine Health Insurance Corporation na isama sa kanilang coverage ang gastos para sa RT-PCR test, isolation para sa accredited isolation units, at maging pagpapaospital para sa mild at critical COVID-19 cases.

Iginiit ng Palasyo na kailangang covered din sa kasalukuyang in-patient COVID-19 package ang paggamit ng COVID-19 tents ng mga ospital.

Nitong Martes, umabot sa 812,760 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas matapos makapagtala ang Department of Health ng 9,373 dagdag na kaso. Sa bilang na iyon, 152,562 ang active cases o may sakit pa rin.

Naitala rin ngayong Martes ang record-high na 382 dagdag na namatay sa sakit, pero ayon sa DOH, nagkaroon kasi ng technical issue noong nakaraang linggo kaya mas kaunti ang nabilang nilang namatay noon.

-- Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News