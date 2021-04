Kasama ng namatay na curfew violator idinetalya ang pinagawa ng Gen. Trias police

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Kinumpirma ni alyas "Eugene," isa sa mga curfew violator na nahuli sa Barangay Tejero, Gen. Trias City, Cavite, ang matinding parusa na pinagawa sa kanila ng pulisya, na itinuturong dahilan ng pagkamatay ng isang residente.

Kuwento ni Eugene, Huwebes nang damputin at dalhin sila sa Gen. Trias police station. Kasama niya noon ang isa ring curfew violator na si Darren Peñaredondo.

Matapos daw silang bigyan ng lecture tungkol sa COVID-19 guidelines, pinag-exercise daw sila ng mga pulis, tulad ng squats, na sa bilang niya ay higit 100 beses.

Natapos daw nila ang utos na exercise at natulog sa plaza pero kinaumagahan ay naramdaman na raw nila ang sakit sa katawan.

Si Peñaredondo ay kinailangan pang akayin ng mga kasama dahil sa hirap nitong gumalaw.

"Masakit na raw ang hita niya. Sabi ko pareho tayo, masakit na rin hita ko... Utay utay ang lakad niya," ani Eugene.

Nakuhanan pa ng video si Peñaredondo ng kanyang kinakasama noong Biyernes kung saan kita ang sakit na nararanasan ng katawan nito.

Sabado itinakbo siya sa ospital matapos magka-stroke. Kalaunan ay pumanaw ang biktima.

"Sobrang nakakabigla. Masakit... Marami pa kaming balak sa buhay... Nagagalit din sa mga taong gumawa niyan sa kanya. Kasi kung hindi pinagod nang husto ang karelasyon ko, siguro naman hindi siya magkakaganyan," hinaing ni Reichelyn Balce, partner ni Peñaredondo.

"We never use physical exercise as a form of punishment, community service lang," ani Lt. Col. Marlo Solero, hepe ng istasyon.

Pumanig naman ang barangay sa pulisya.

"Nakakalakad siya no'n nun'g hinatid namin. Nagulat na lang kami na bakit ganon ang post nila," sabi ni John Magbanua, team leader sa Barangay Tejero.

Pero sa video na pinadala ng isang netizen sa ABS-CBN News, makikitang pinapaglakad sa ilalim ng araw ang mga nahuhuli umanong quarantine violator. Ang iba ay makikitang tumatakbo pa.

Kuha ito noong quarantine noong isang taon, sa harap lang ng Gen. Trias city hall at ng police station, sa parehong lugar kung saan din pinag-exercise sina Peñaredondo.

Ayon naman sa Department of the Interior and Local Government, pinaiimbestigahan na nila ang pagkamatay ni Peñaredondo.

"I wish to assure the public na kung may lalabas pong paglabag ang ating kapulisan dito sa nangyaring ito sa Cavite ay papanagutin po natin, sasampahan po natin ng kaukulang kasong administratibo at kasong kriminal," ani DILG spokesman Jonathan Malaya.

Inirekomenda na rin ng Department of Justice sa IATF na huwag ikulong o pagmultahin ang mga lumalabag sa COVID-19 guidelines, at sa halip ay ipag-community service na lamang.

—Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News