Ilang may COVID-19, nagpapa-intubate sa loob ng kotse dahil sa mga punuang ospital

MAYNILA - Umaaray na ang health care workers sa tila lumalalang problema sa healthcare system ngayon sa bansa dulot ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19.

Ayon kay Dr. Pauline Convocar, presidente ng Philippine College of Emergency Medicine, sa naging town hall meeting ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 (HPAAC), realidad na ngayon sa maraming opsital na tinatanggihan na ang mga pasyente dahil punuan na ang pasilidad.

May ibang nakikiusap na tulungan na ang sila ng doktor kahit hindi na ma-admit sa opsital.

“I get calls from families of doctors themselves, their parents themselves, families are now being refused. They can’t get in...The last straw for me, at ang bigat-bigat na was when I was asked to go to the house to intubate a patient or even ‘Pauline, ang pasyente ko pumipila, pang limang ospital pang-anim, can you intubate while they are waiting in their cars?" ani Convocar.

Aniya, gusto man tulungan ng mga doktor ang mga pasyente, pero wala silang magawa dahil sa limitadong kapasidad.

“It was really a realization na ha, ganito na ba? So ang bigat-bigat na kahit sinasabi physician ako and we go on duty, pero mabigat sa loob at mabigat sa shoulders and I will also try to be in all fora to still express kung ano pwede gawin sa system. Because we never stopped even with ECQ, whatever restrictions, we never stopped," dagdag ni Convocar.

Sabi naman ni Dr. Antonio Dans ng HHPAAC na punuan ang mga ospital ngayon dahil sa tatlong problema: ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19, ang limitadong kakayahan ng mga ospital at ang kakulangan sa magandang pamamalakad sa healthcare system.



"Bukod sa pagkontrol sa demand at supply, ikontrol natin ang pagdami ng mga kaso at ayusin natin ang kakulangan, pwede rin natin ayusin yung pamamalakad. Improved efficiency at pagandahin ang pamamakakad para magamit natin na maayos itong ating mga facilities," aniya.

Dagdag naman ni Dr. Aileen Espina, isang specialist sa family medicine, na palpak rin ang One Hospital Command Center.

Ayon kay Espina, maganda sana ang layunin ng pagtatatag nito para madali mai-refer ang mga pasyente sa tamang pasilidad, pero hindi aniya nagagawa ang trabaho nito.

"Unfortunately po, ang ating hospital command ay hindi niya po ito nakikita. Wala po siyang ano mang pong visual. Hindi niya alam kung saan niya ilalagay dahil hindi naman niya kontrolado ang mga ospital, at mga TTMF. Hindi po ito under sa kanila. Wala po siyang physical na assets, wala siyang sariling ambulansya, wala siyang ospital, wala siyang TTMF. At ang masaklap, hindi nga niya nakikta kung ilan ang bakante at saan niya ito pwede ilagay. At isa pa, wala siyang paraan para makipag-usap, makipag-communicate at coordinate sa kanyang mga LGU sa kapaligiran," ani Espina.

Aniya, para maresolba agad ang problema sa healthcare system, dapat aniya tratuhin ng gobyerno na isang malakas na bagyo ang problema sa COVID-19.

“Hinahalintulad na po ang COVID-19 ngayon sa isang category 5 na bagyo, kasing lakas ng bagyong Yolanda, at dahil po dito iniisip namin na kailangan ito ng responde na pang-bagyo. Kailangan po ito na pagigtingin natin ang ating local health systems, community based management ng COVID ay matagal na pong isinusulong ng HPAAC. Kailangan palakasin ang primary care," dagdag pa ni Espina.

Ang pinakamahalagang kailangan ngayon ng health are system ay isa aniyang kundoktor na kukumpas para maayos ang sistema.

“Kailangan po natin ng isang kundoktor, iyon po ang susi. Kailangan ang kundoktor nakikita niya ang nangyayari sa lupa, nakikita niya ang bawat miyembro ng orchestra. Kailangan po natin ng real-time dash board iyon po hindi mano-mano, iyong kapag pinindot mo kung mayroon kang app, mayroon kang celphone, pumunta ka sa website makikita mo agad, hindi mo na kailangan tumawag, nandoon na siya at totoo siya, real time," ani Espina.

Nirerekomenda rin niya sa COVID-19 patients na kung mild at asymptomatic naman sila, ay sana huwag na silang magpumilit na ma-confine pa isang hospital at magbigay-daan na lang sa mga severe cases na wala na mahanap na pasilidad.

Sa panig naman ni Dans, sinabi niyang mahalagang mapaigting ang telemedicine practice kung saan maaaring makipag-ugnayan na lang ang mga pasyente sa mga doktor sa tawag o video call sa halip na dumiretso agad sa mga ospital.

Makatutulong rin aniya kung mataas ang kapasidad ng LGUs rin para tumugon agad sa isang pasyente.

“There is such a thing as community-based emergency care," ani Convocar.

Isinusulong rin ng HPAAC ang home care bilang alternatibo sa pagpapa-ospital.

RELATED VIDEO