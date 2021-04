Household lockdown mas mainam kesa ECQ, ani mambabatas

Residents observe quarantine rules as Barangay 178, Zone 19, Pasay City is placed under enhanced community quarantine (ECQ) Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Mas magiging tutok ang pagbibigay ng atensiyong medikal maging ng ayuda kung ang pagsasagawa ng lockdown ay hindi malawakan kundi kada apektadong household lamang.

Ito ang iginiit ni Marikina 2nd District Rep. Stella Luz Quimbo na nagsusulong ng household lockdown kontra pagkalat ng COVID-19.

“Pag sinabing ECQ (enhanced community quarantine), ibig sabihin nun lahat po tayo, napakamalawakan kahit sa mga lugar na wala namang COVID magsasara lahat kaya ang panukala ko po piliin na lang po natin. Yun na lang pong mga households na may COVID positive yun na lang po ang i-lockdown natin nang sa ganun pwede pong ipagsabay ang ating layunin na pigilan ang pagkalat ng COVID at the same time, tuloy-tuloy pa rin ang ating ekonomiya,” sa panayam ni Quimbo sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Paliwanag ni Quimbo, mas targeted kung households na apektado lamang at hindi community quarantine ang gagawin.

“That way, pati yung ayuda mata-target mo rin. Kumbaga, community approach na through the barangays, especially yung barangay health workers,” sabi niya.

Sabi ng mambabatas, titigil lahat ng non-essential na negosyo sa ilalim ng ECQ at napakabigat umano nito para sa ekonomiya.

“Ang estimate dyan sa kada araw ng ECQ sa greater Metro Manila area ang nawawala sa atin P8-B kada araw. Napakabigat po nun so naisip ko po let’s make it targeted yung lockdown,” dagdag pa nito.

Kamakailan ay nagbabala ang Department of Health na huwag maging kampante kahit pa naitatalang bumababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Aabutin pa umano ng 2 linggo bago maramdaman ang epekto ng mas mahigpit na lockdown

