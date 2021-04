Gordon, umapelang mabayaran na ang utang ng PhilHealth sa Red Cross at mga ospital

MAYNILA - Siniguro ni Sen. Christopher "Bong" Go na mababayaran na ng PhilHealth ang mga utang nito sa Philippine Red Cross at sa mga pribado at pampublikong ospital.

Ito’y matapos makatanggap ng tawag mula kay PRC chairman, Sen. Richard Gordon.

“Tumawag po sa'kin kanina si Sen. Gordon umagang-umaga pa lang, sabi niya 'Bong tulungan mo naman sabi ko papakiusapan natin si Atty. [Dante] Gierran,'" ani Go.

Bukod sa pagbabayad sa Red Cross, hiling din ni Gordon na mabayaran na ang utang ng PhilHealth sa mga pribadong ospital para makapagdagdag sila ng mga kama para sa mga pasyente.

“Ang sabi po ng mga private hospitals and even government hospitals kapag nabayaran po ang kanilang mga... handa silang magdagdag ng hospital beds,” dagdag niya.

Plano na rin aniya ng pamahalaan na maghanap ng ibang paraan para madagdagan ang mga pasilidad at mabakante ang mga hospital bed.

“Maghahanap po ang ating gobyerno ng mga magagandang hotel para naman po kumportable yung mga pasyente yung mga health workers with mild cases para naman po mabigay yung mga kama doon sa mga severe cases po," ani Go.

Sinabi rin ni Go na nag-usap na ang economic cluster ng gabinete upang magamit ang quick response fund ng mga departamento.

“Napag-usapan nina Sec. Avisado, Sec. Dominguez, Sec. Medialdea gamitin niyo po ang mga quick response fund sa inyong mga departamento at kami na po ang tutulong later on kung kakailanganin niyo po gamitin niyo po kung ano po yunh available funds ninyo dahil kailangan po ng ating mga kababayan ng tulong hindi na po makakapag-antay yung mga pasyente kung maaari po magdagdag pa tayo," aniya.

RELATED VIDEO

