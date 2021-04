Gobernador ng Nueva Vizcaya positibo sa COVID-19, bokal pumanaw sa sakit

Nagpapagaling ngayon sa ospital ang ilang opisyal ng lalawigan ng Nueva Vizcaya kabilang ang gobernador at bise gobernador nito matapos na magpositibo sa COVID-19.

Sa kaniyang Facebook page, kinumpirma ni Gov. Carlos Padilla ang pagiging positibo niya sa COVID-19 batay sa resulta ng kaniyang RT-PCR o swab test na lumabas nitong Lunes.

Sumasailalim na ngayon sa quarantine sa isang pribadong pagamutan ang gobernador na nakararanas umano ng mild symptoms gaya nang pangangati ng lalamunan.

“May konting ubo lang siya,” ayon naman kay Dr. Edwin Galapon, head ng provincial task force on COVID-19 at provincial health officer.

Hindi pa mabatid kung paano nahawa ng sakit ang gobernador na aktibong gumaganap sa tungkulin.

Pero kamakailan ay ilan ang nagpositibo sa COVID-19 na empleyado ng kapitolyo kung kaya kinailangan na isara para magsagawa ng disinfection.

Nagpositibo rin sa COVID-19 si Vice Governor Jose Tomas Jr., batay sa resulta ng kaniyang swab test na lumabas nitong Abril 1.

“I had myself admitted to a hospital because of difficulty in breathing. Per protocol, the hospital conducted a rapid test on me and the result indicated I am positive for COVID-19. My swab test from yesterday also arrived today indicating the same results,” sabi ni Tomas sa kaniyang Facebook post.

Bago ang kaniyang pagka-ospital ay nakaranas na umano siya ng trangkaso kung kaya agad sumailalim sa self-quarantine.

Sumailalim na rin daw sa swab test ang kaniyang mga staff at kaanak na kaniyang nakasalamuha.

Bokal namatay sa COVID-19

Samantala, nagluluksa ang buong probinsya dahil sa pagpanaw naman ni Board Member Cirilo Galindez dahil sa COVID-19 nitong Abril 2.

Si Galindez ay isang doktor at naging medical center chief ng dating Veterans Regional Hospital na ngayon ay Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayombong bago pumasok sa pulitika nang siya ay magretiro.

Kabilang ngayon si Galindez sa 55 na naitalang nasawi sa buong probinsya dahil sa COVID-19.

Sa huling tala ng Provincial Health Office, umabot na sa 1,563 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Nueva Vizcaya. Sa bilang na ito, 452 ang aktibong kaso habang 1,056 ang recovery o gumaling sa sakit.

- Ulat ni Harris Julio