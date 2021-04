Cash o pagkain? Pamimigay ng ECQ ayuda magsisimula na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Sisimulan na sa mga susunod na araw ang pamimigay ng COVID-19 ayuda sa Metro Manila at 4 na karatig lalawigan na nasa ilalim ng enhanced community quarantine.

Sa Navotas, nakatakdang i-rollout ang P199,480,000 milyon kabuuang cash assistance na natanggap nila mula sa national government sa Miyerkoles.

“Bukas po target namin. Subukan namin mag start tomorrow, cash po,” pahayag ni Mayor Toby Tiangco sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Paliwanag ni Tiangco, madalian dapat ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente kaya napagdesisyunan nilang ibigay ang ayuda ng cash.

“Kung bibili pa kami, magrerepack pa kami. Ang tagal pa ng proseso. Hindi naman madaling mag distribute pag ECQ kasi hindi pwedeng magdikit-dikit ang tao,” sabi niya.

Dagdag ni Tiangco, hindi rin naman pagkain lamang ang kailangan ng bawat pamilya.

“Iba-iba pangangailangan nila. Yung iba baka kailangan ng gamot, pang load sa internet para sa mga bata makapag-aral kaya cash na lang ibibigay namin,” sabi niya.

Bukod sa cash assistance mula sa national government, may food packs na rin na ibinigay ang Department of Welfare and Social Development (DSWD) pero hindi para sa buong populasyon ng Navotas.

“Tapos yung city hall employees namin namimigay na sila ng ayuda ngayon galing naman sa local government unit, so nagrerepack,” sabi niya.

Sa Caloocan, dumating din nitong Lunes ang ayuda mula sa national government at kanila na itong inaayos para maibahagi sa Miyerkoles.

Sa TeleRadyo, sinabi ni Mayor Oscar Malapitan na mayroon din sariling ayuda na manggagaling mula sa lokal na pamahalaan.

“Wala kaming pipiliin dito, mayaman o mahirap. Nung isang linggo pa kami nagsimula pero marami pang area hindi pa namin nakokober,” sabi niya.

Laman ng naturang ayuda ay limang kilong bigas at mga delata, sabi ng alkalde.

Sa Marikina, Lunes ng gabi dumating ang cash assistance at kanila itong ibabahagi sa mga apektadong residente sa Miyerkoles o Huwebes.

Pero ikinalulungkot naman ni Mayor Marcelino Teodoro na kulang ang alokasyon ng ayuda na naibigay sa kanila.

“Medyo malungkot ako. Kagabi, tiningnan ko allocation ko, talagang kulang sa bilang ng nakatanggap ng SAP noon nakaraan. Nakita ko yung listahang ibinigay sa akin ng DSWD, mga beneficiary ng SAP ng nakaraang taon, medyo kakapusin. Ang gagawin ko na lang gagwan namin ng paraan sa lokal,” sabi niya.

Kanilang ipapaskil din ang listahan para may transparency.

Bukod din sa tulong pinansiyal, mayroon ding in kind assistance na mula sa lokal na pamahalaan.