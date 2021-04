5 butanding namataan sa karagatang ng Mercedes, Camarines Norte

Unang sighting nila sa tinaguriang "gentle giants of the sea" noong Marso 30 at agad nila itong ipinaalam sa Mercedes Municipal Tourism Office. Photo courtesy: Ramon Vecino at Marvie Lopez

MERCEDES, Camarines Norte — Mahigit isang linggo nang napapanood ng mga residente ang 5 butanding o whale sharks sa karagatan ng Barangay Cayucyucan sa bayan na ito.

Anila, unang sighting nila sa tinaguriang "gentle giants of the sea" noong Marso 30 at agad nila itong ipinaalam sa Mercedes Municipal Tourism Office.

Katuwang ang mga taga-barangay, munisipyo at local divers, nagsagawa ng site assessment at validation ang Camarines Norte Provincial Tourism Office nitong Abril 5 para tiyaking ligtas ang mga butanding.

Ayon kay Provincial Tourism Officer Bong Palma, madalas napapadpad sa lugar ang mga butanding dahil sa sagana umano ang pagkain nila doon gaya ng plankton at krill o alamang.

Hinikayat ni Palma ang barangay officials, mga mangingisda at residente na lalo pang alagaan ang karagatan nila, at pag-aralan ang kilos ng mga butanding dahil magandang opurtunidad ito para sa isang sustaintable eco-tourism para sa kanila.

—Ulat ni Jonathan Magistrado

