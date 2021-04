11 pamilya nawalan ng tirahan sa demolisyon sa QC

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Hindi na mamamalagi sa bahay ang nasa 11 pamilya sa kalagitnaan pa naman ng enhanced community quarantine matapos gibain ang kanilang mga bahay sa Maginoo Street sa Quezon City nitong Lunes.

Nasa gitna ng Barangay Central at Barangay Pinyahan ang area kung saan giniba ang mga bahay kahapon.

Ayon sa mga nakatira, biglaang dumating ang ilang pribadong negosyante at saka sila pina-alis.

Mahirap ang 11 pamilyang ito, at may bata at mga senior citizen pang lubos na nanganganib ngayon.

Pinapirma umano ng dokumento ang mga pamilya. Sa dokumentong ito, nakasulat na nakikiusap ang mga pamilya ng dalawang buwang extension ng pamamalagi nila sa mga bahay at hanggang March 31 na lamang sila roon at pumapayag silang mapaalis.

Pero hindi pumirma ang mga pamilya.

Nagkaniya-kaniyang hanap ng matutuluyan ang mga pamilyang ito. Wala pa silang natatanggap na ayuda kaya panawagan nila ngayon ay tulong para makarenta ng bagong matutuluyan.

Kinondena ng grupong Kadamay ang demolisyon na ilegal umano.

Noong April 2020, sa kasagsagan ng ECQ, naglabas ng memorandum circular ang DILG na pinagpapaliban ang lahat ng eviction at demolisyon para mapigil ang paggalaw ng mga taong mawawalan ng bahay.

Binawi na ang circular na ito noong March 11, at sinabing pwede na ulit ituloy ang mga demolisyon pero nagdeklara ulit ng ECQ sa NCR Plus.

Nananawagan ng tulong ang mga pamilyang nawalan ng bahay.