11 kolorum na shuttle at van, hinuli sa Laguna

MAYNILA - Nasita at pina-impound ang 11 van na nahuling bumibiyahe nang walang permit o kulang sa dokumento sa ilang intersection sa Calamba, Laguna.

Nagsagawa ng surprise inspection ang mga tauhan ng Inter-Agency Council for Traffic (i-ACT) sa mga dumadaan sa lugar kasama ang Land Transportation Franchising Regulatory Board (LTFRB), Coast Guard, at PNP Highway Patrol Group nitong Martes.

11 vans, mostly shuttle services for private companies, were nabbed for having incomplete documents or taking passengers without permits during "anti-colorum" operations in Calamba, Laguna



Karamihan sa mga nahuli ay mga iligal na shuttle service para sa mga pribadong kompanya na hindi sumunod sa mga requirement ng LTFRB para sa mga inarkilang sasakyan ngayong may quarantine.

Sa inspeksyon, kailangan ipakita ang contract of lease at patunay ng insurance ng pasahero, pati ng pagiging lehitimong tauhan ng kompanya at ng mga body markings ng kompanya.

Dinala ang mga behikulong naimpound sa LTFRB impounding center sa Magalang, Pampanga.

Aabutin ng P200,000 ang magiging tubos para sa naimpound na shuttle.

Sabi ng i-ACT, bahagi ito ng pagbabalik ng kanilang anti-colorum operations sa tinaguriang NCR Plus Bubble, bukod sa pagsilip nila sa seating capacity at pagsunod ng mga pampublikong sasakyan.

Pinaalala rin ng Department of Transportation na may libreng sakay ito para sa mga authorized persons outside of residence sa 50 ruta kabilang ang ilan sa Laguna area.

Ang 3 ruta sa probinsya ay:

- Alabang - Calamba via SLEX

- San Pedro - Calamba

- San Pedro - San Pedro City Proper to Filinvest Subdivsion.

