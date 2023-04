Shrine ng Krus ng Kalikasan, itinatag sa bayan ng Pola

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Isang imahen ng Panginoong Hesukristo habang nakapako sa krus ang itinayo sa bundok ng Sitio Centro 2 sa Barangay Pahilahan, Pola, Oriental Mindiro nitong Martes Santo ng umaga.

Tinawag itong Shrine of the Ridge to Reef Cross o ang Krus ng Kalikasan, na proyekto ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Pola.

Ayon kay Mayor Jennifer "Ina Alegre" Cruz, simbolo ito ng pagpapaalala sa naging malaking epekto ng oil spill sa bayan ng Pola mula sa lumubog na oil tanker na M/T Princess Empress noong Pebrero 28,2023.

Ito rin ang simbolo ng pagbangon ng bayan ng Pola mula sa trahedya sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat isa para maproteksyunan ang kalikasan.

Itinayo ang Krus ng Kalikasan sa taas ng bundok habang nakaharap sa dagat.

May 257 na steps na aakyatin bago marating ang Krus ng Kalikasan.

Nasa higit 50 tao ang nagtulong-tulong para maiakyat sa bundok ang Krus ng Kalikasan na may timbang na 1.5 tons.

Nilikha ng artist na Lucky Salayog ang Krus ng Kalikasan mula sa mga scrap na metal .

Ang mukha at katawan ng imahen ni Kristo ay gawa mula sa mga bakal, tambutso, lata ,tornilyo at chain saw.

Ang buhok nito at korona ay yari sa kadena.

Nasa 5,600 piraso ng cut metals, 6,500 metal nuts, 20 piraso ng motor chains, at 5 kadena ng chain saw ang ginamit sa paggawa ng imahe.

Ang pinaka-krus kung saan nakapako ang imahe ni Hesukristo ay kahoy na tinatayang na dalawang siglo na ang tanda.

May taas na 12 talampakan ang Krus ng Kalikasan.

Kuwento ni Cruz, isang linggo bago mangyari ang oil spill ay nabuo na nila ang konsepto ng pagtatayo ng Krus ng Kalikasan.

Dapat sana ay sa susunod pang taon ito itatayo pero nagawa ng artist na mabuo ang Krus ng Kalikasan sa loob lamang ng wala pang isang buwan.

Inaasahang ito rin ang magpapasigla ng turismo ng bayan ng Pola matapos na masira ng oil spill ang mga white beach at mga marine protected areas na tourist spots ng bayan.

“Ito ay alternative tourist's destination dahil nasira yung ating mga beach, wala na po pwde maligo doon yung white beach na ipinagmamalaki natin. Yung Long Beach wala na po ito, sana maibalik natin tulungan niyo po kami magdasal, andiyan naman si Jesus Christ,” ayon sa alkalde.

“Ito ang simbolo ng pagbangon at simbolo ng pag-asa na kami ay babangon sa oil spill at kami ay mabibigyan ng another alternative na hanapbuhay para sa fisherfolks,” dagdag pa niya.

Ang lupa na tinayuan ng shrine ay donasyon ng pamilya ni Marilyn Biscocho.

“Gusto ko rin po matulungan ang bayan naming para makabangon kami sa aming mga nagdaang trahedya, pandemic ngayon po ay oil spill siguro sa pamamagitan ng shrine na ito madedevelop at maboost up ang tourism,” aniya.

Sa ngayon patuloy pa ring apektado ng oil spill ang Pola.

Apektado na nito ang pitong marine protected areas ng bayan kabilang ang St. John the Baptist Fish Sanctuary, St. Peter the Rock Fish Sanctuary, San Isidro Labrador Fish Sanctuary, Stella Mariz Fish Sanctuary, Song of the Sea Fish Sanctuary, Bacawan Fish Sanctuary at Kingfisher Marine Reserve.

Nasa 11 coastal barangay din ang naapekuhan kung saan nasa halos 5,000 pamilya ang apektado na ang kabuhayan ay sa dagat nakasalalay.

Hanggang ngayon hindi pa rin sila makapangisda at tanging sa ayuda umaasa ng pagkain.