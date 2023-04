Mga pasahero sa PITX . Reiniel Pawid, ABS-CBN News.



MAYNILA -- Patuloy ang pagdagsa ng mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) nitong Miyerkoles Santo.

Pasado alas-2 ng hapon, umabot na sa higit 56,000 ang bilang ng mga pasaherong dumating sa naturang terminal.

Posible rin itong umabot sa 120,000 hanggang130,000 nitong Miyerkoles ng gabi, ayon sa pamunuan ng PITX.

Fully-booked na rin ang mga airconditioned bus pa-Bicol at tanging non-airconditioned buses na lang ang may available na biyahe.

Ang pasaherong si Joelyn Hernandez, galing pa sa Makati at dumiretso sa terminal pagkatapos ng kalahating araw ng trabaho at hindi tulad ng ibang pasahero, kaunti lang ang dala niyang bagahe.

Ang ladyguard naman na si Lea Santiago, katatapos ng lang din ng overnight duty.

Kailangan umano niyang masigurong makauwi pa-Masbate para makahabol sa pagdalo sa local passion play o senakulo.

Samantala, pasado ala-1 ng hapon ay nag-inspeksiyon naman ang PNP sa buong terminal.

Malaking bagay umano ang mga x-ray machine at nag-iikot na K-9 dogs para matiyak ang seguridad sa mga terminal, pantalan at paliparan, ayon kay P/Lt. Gen. Rhodel Sermonia, deputy chief for administration ng Philippine National Police.

