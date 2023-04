Nagpapraktis ang mga miyembro ng parish youth ministry ng Minor Basilica of the Black Nazarene para sa kanilang pagsasadula ng Pasyon, Abril 4, 2023. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Inaasahang magiging maaraw at bahagyang maulap sa malaking bahagi ng bansa habang may mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao ngayong Semana Santa, ayon sa state weather bureau na PAGASA.

Ayon sa special weather outlook ng PAGASA, mula Martes hanggang Biyernes ay magiging maaraw at bahagyang maulap sa buong bansa pero may ilang lugar sa Visayas at Mindano na makakaranas ng isolated rainshowers at thunderstorms.

Ito'y dahil sa ridge of high pressure at pamumuo ng low pressure area (LPA), ayon kay PAGASA Weather Division Chief Juanito Galang.

Pinayuhan ang publiko na bawasan ang kanilang mga aktibidad sa labas ng bahay dahil sa mataas na heat index o init na mararamdaman ng katawan, na posible umanong magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke.

Mainam din umanong manatili muna sa loob ng mga bahay o gusali mula alas-12 ng tanghali hanggang alas-3 ng hapon, ayon sa PAGASA.

Dapat din anilang ugaliin ng publiko na regular na uminom ng tubig at iwasang magsuot ng dark clothing.

Mula naman Sabado de Gloria hanggang Lunes pagkatapos ng Holy Week, makakaranas ang Visayas at Mindanao ng maulap na kalangitan na may pag-ulan at thunderstorms dahil sa papalapit na LPA.

Sa parehong panahon, magiging maaraw at bahagyang maulap naman sa Luzon pero mayroon ding "isolated passing light rains" o mahinang pag-ulan sa hapon.

— Bryan Gadingan, ABS-CBN News intern