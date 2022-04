MAYNILA - Pinaghahandaan na ng mga pamunuan ng mga tollway ang darating na Semana Santa, ngayong lumuwag na ang restrictions sa kabila ng banta ng coronavirus disease (COVID-19) at inaasahang dadami pa ang mga uuwi ng probinsiya ngayong taon.

Ayon sa Metro Pacific Toll Corporation, aabot sa daan-libong motorista ang muling daraan sa mga toll plaza. Payo na ng MPTC na magpakabit na ng radio frequency identification (RFID) card at siguruhing may laman ito.

Pero may ilan na ngayon pa lang, nagkakaroon na ng problema ang RFID dahil hindi nababasa sa tollway at kinakailangang pumunta sa designated sites para muli itong ipakabit.

"Dati nababasa naman po. Ngayon nabigla nagtaka ako na bigla na lang hindi gumagana po kaya nagpakabit ako laking abala po kasi. Lalabas ka pa, swipe o ipa-scan mo pa sa kanila," ani Rolly Nitorada, iasng motoristang nanggaling sa Pampanga.

Ang iba gaya ni Rommel Santiago, hindi na makapaghintay na makabitan ng sticker.

"Kailangan din namin ng oras kasi naghahabol kami construction, kami siyempre may oras kailangan makarating kami ng site…. Imbis na maaga ka nakakarating nade-delay ka ng kalahating oras… nakakahiya sa management lagi kang late," aniya.

Ayon sa MPTC, patuloy nilang tinutugunan ang isyu ng RFID System, at gumagawa na sila ng mga hakbang para mapabuti ang serbisyo ng mga ito.

"During the course of the last three or four months 'yung improvements na nilagay natin sa toll collection system kagaya ng antenna, ang tawag namin 'yung advance reading, 'yung malayo ka pa lang sa barrier tumataas na ang barrier," ani NLEX Corporation President Luigi Bautista.

"Nagdagdag din tayo, nag-improve tayo ng data service. Sa dami ng gumagamit ng expressway natin, medyo na-clog 'yung database so nag-improve na tayo ng servers. Nagdagdag na tayo especially this time of the Holy Week. 'Yung lane assist sa tollways magkaproblema man tayo sa lane may tutulong sa kanila," dagdag niya.

Ang isa pa nilang tugon ay ang bagong app nila na DriveHub kung saan puwedeng i-load ang RFID card nang real-time.

Makikita rin doon ang toll calculator at mga gas station na madadaanan.

Ihihinto rin ng mga awtoridad ang mga ginagawang kalsada sa kahabaan ng mga expressway.

Payo ng tollways management na iplano nang maaga ang biyahe.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News