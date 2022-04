Pinoy migrant workers sa Taiwan may hinaing sa isyu ng bakasyon

Watch more on iWantTFC

TAIWAN –Labis na nakaapekto sa mga migrant worker kabilang na ang mga Pinoy ang pagsasara ng Taiwan ng kanilang borders simula Mayo 2021 para makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa kasagsagan ng pandemya. Ilan sa ating mga kababayan, hindi pinayagan ng kanilang mga employer na makauwi sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas.

“Namatay po mama ko last Thursday lang and nagpaalam nga po ako na uuwi ako, kaso advise naman po ng broker ko na kailangan ko nga po na mag break contract daw po para daw po makauwi ako,”pagbabahagi sa TFC News ni Albert Alday, isang factory worker sa Taoyuan.

Ang factory worker na si Ma. Theresa Sarabia, isang factory worker sa Longtan, Taoyuan, hindi nagpapigil at umuwi siya sa Pilipinas nang pumanaw ang kanyang ama noong February 13, 2022.

“Nagpaalam po ako doon sa supervisor namin na kung papayagan po akong magbakasyon para makauwi po at makasama ang tatay ko sa huling sandali niya. Pagdating po ng Feb 14, wala pong feedback kung ano po nangyari tapos February 15 nagpunta na po ako sa HR namin sa itaas po namin para payagan po ako at ipaliwanag ko po kung ano yung nangyari. Sinabi po ng mga boss doon na papayagan lang nila ako kung saka sakali daw po magresign ako. Hindi po sila papayag na magbakasyon ako,” kuwento ni Sarabia.

Pinabulaanan ni MECO Labor Director Atty. Cesar Chavez na bawal magbakasyon ang mga migrant worker.

“Itong bakasyon ay isang contractual at legal right ng mga manggagawa. Kapag ikaw ay meron ng tinatawag na leave credit ay entitled ka na for vacation at kailangan payagan ka na ng employer mo na magbakasyon,” pahayag ni Atty. Chavez.

Pero nilinaw din ni Atty. Chavez na kumpanya ang mag-a-arrange ng bakasyon at kung magkakaproblema ang Filipino migrant worker, handing tumulong ang MECO Labor.

“Ang pag-iiskedyul ng bakasyon ay may prerogative ang company na sila yung nag-a-arrange kasi sinasang-ayunan yan sa company operations na hindi magkaroon ng problema, di pwedeng magsabay-sabay…

Ngayon kung ayaw talaga silang payagan despite requests ay pwede silang tumawag sa amin sa MECO para kami kakausap sa employer nila, sa broker nila. Pwede rin silang tumawag sa 1955 sa Ministry of Labor ng Taiwan para malaman natin kung anong dahilan ng kumpanya kasi hindi naman pwedeng forever hindi pabakasyunin yung worker dahil karapatan nila yan,” ani Atty. Chavez.

Paalala ng Ministry of Labor... labag sa batas ang hindi pagpayag para makapagbakasyon ang mga migrant worker at sakaling mapatunayan na may paglabag, papatawan ng multa ang employer.

