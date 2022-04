Dating senador Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr (2nd L), kaniyang kapatid na si Sen. Imee Marcos at kanilang ina, dating first lady Imelda Marcos, sa isang wreath-laying ceremony sa monumento ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr. sa pagdiriwang ng kaniyang kaarawan sa Batac, Ilocos Norte, Setyembre 10, 2017. Noel Celis, AFP



MANILA — Nanawagan ngayong Martes ang ilang grupo ng mga empleyado ng pamahalaan na singilin na ang pamilya Marcos sa utang nilang estate tax na aabot sa P203 bilyon.

Bilang protesta at patunay na nagbabayad sila ng buwis, ipinakita ng mga miyembro ng Kawani Kontra Daya ang kanilang mga payslip at income tax return (ITR).

Ayon sa lead convenor ng grupo na si Rose Deblois, dapat pangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangongolekta ng buwis ng mga Marcos.

"Ipinapaabot po natin [ang ating panawagan] sa Pangulo, kasi siya po ang dapat umaksyon nito," ani Deblois.

Dapat na rin aniyang bayaran ni dating senador Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ang buwis ng kaniyang pamilya, lalo na't tumatakbo siya sa pagkapangulo sa darating ng halalan ngayong Mayo.

Running-mate ni Marcos ang anak ng Pangulo na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Iginiit naman ni Rox Fernandez ng Kawani Kontra Kontraktwalisasyon na dapat pantay-pantay sa paniningil ng buwis.

"May pera naman po pala, bakit hindi po nasisingil? Samantala sa amin, mahigpit ang BIR," ani Fernandez.

Hinimok naman ni Santiago Dasmariñas Jr. ng grupong COURAGE si Duterte na singilin na ang mga Marcos, imbes na magbigay lamang ng mga pahayag. Aniya, kung ang mga maliliit na manggagawa ay agad nasisingil ng buwis, dapat ganoon din kabilis ang pagsingil sa pamilya Marcos.

"Hindi pa po namin natatanggap ang aming mga sweldo, kinakaltas na po ang aming buwis sa pamamagitan ng withholding tax," sabi ni Dasmariñas.

Dagdag pa niya, malinaw naman sa utos ng Korte Suprema na "final and executory" na ang isyu sa estate tax ng mga Marcos.

Kaya ang sigaw ng grupo: BBM, o Bayad Buwis Marcos.

Hamon pa nila na kung kinakailangan, ipakulong na raw ang mga Marcos kung sakaling ayaw talaga nilang magbayad ng kanilang estate tax.

Una nang iminungkahi ni dating Presidential Commission on Good Government (PCGG) commissioner Ruben Carranza na kasuhan ang mga Marcos sa hindi nila pagbayad ng buwis sa estado ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr.

Mula P23 billion noong 1997, lumobo na ito sa P203 billion dahil sa mga penalty, interes, at surcharges.

TUGON NG MALACAÑANG

Sinabi naman ni Malacañang acting spokesman Martin Andanar na dumaan na sa ilang administrasyon ang isyu ng tax liabilities ng mga Marcos.

"President Rodrigo Roa Duterte in his last Talk to the People Address has already called the attention of the Bureau of Internal Revenue to address this issue," sabi ni Andanar sa isang pahayag.

Sa kaniyang huling national address, sinabi ng Pangulo noong nakaraang Martes na pinayagan niya ang e-sabong dahil sa perang nakokolekta ng gobyerno mula rito.

Dagdag niya, "Sa taxation natin, so ang gobyerno can only prod. Hindi naman kailangan ng reminder sa Malacañan. Nandiyan ‘yung BIR, so tanungin natin ‘yang BIR bakit hanggang ngayon hindi nakolekta ‘yung estate tax?"

Wala siyang pinangalanan.

Pero sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa parehong araw, "BIR is collecting and demanded payment from the Marcos Estate Administrators. They have not paid."

Kinuwesyton naman ni Senador Imee Marcos kung bakit naungkat ang isyu bago ang eleksyon sa May 9.

"Ang akin lang, ang dami-daming taon, bakit bigla ngayon lumabas? Parang talagang paninira naman yata ito ng bulok na politika. Inuungkat 'to at saka sa totoo lang, wa epek na e dahil masyadong sawang-sawa na 'yung tao. Hindi naman tumatalab na," sabi niya sa panayam ng TeleRadyo.

Dagdag niya, hindi pa natatanggap ng kaniyang kapatid na si Marcos Jr. at ina na si Imelda ang sulat ng BIR ukol sa kanilang tax debt.

"Medyo hilo na kami sa tax-tax issue na 'yan pero ang masasabi ko, kung may utang sa gobyerno, kailangan bayaran," sabi niya. "Kami sa pamilya namin, lahat ng kaso namin, hinarap namin. Hinaharap pa rin dahil marami pa no at itong issue na estate tax, matagal na to e."



—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

