MAYNILA — Muling inihain ng labor group na Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) ngayong Martes ang petisyon para sa P470 na umento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila.

Ito'y matapos ibasura noong Lunes ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region ang naunang petisyon ng grupo dahil hindi umano sila maaaring makapagbigay ng "across the board" na umento.

Ayon kay TUCP President Raymond Mendoza, inalis na nila ang panukalang "across the board."

Pero kahit aniya hindi maaaring magbigay ng "across the board" na dagdag-sahod, may kapangyarihan naman ang wage board na magpatupad ng umento.

"We should not be very technical in [a] state of emergency... we are only asking for a wage increase of NCR only, it's not even the whole country," sabi ni Mendoza.

Hiniling ng TUCP ang umento sa sahod kasunod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at ilan pang bilihin kamakailan.

Naghain na rin ng wage hike petition ang TUCP sa Central Visayas at Davao region.

Nauna na ring inutusan ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang mga regional wage board na pabilisin ang pagdesisyon sa mga hirit na umento sa sahod.