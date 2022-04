Mga umano’y smuggled na gulay nasabat sa Divisoria

MAYNILA – Kahon-kahon ng mga umano'y smuggled carrots at broccoli ang nakumpiska sa Divisoria night market sa Maynila ng mga tauhan ng Bureau of Customs, Lunes ng gabi.

Nasabat ang mga gulay sa isinagawang inspeksyon ng BOC kasama ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry.

Ayon kay Alfredo Mil Jr., Intelligence Officer 2 ng BOC, bahagi ito ng kampanya ng ahensya laban sa mga ilegal na inaangkat na produkto at palihim na ibinebenta sa lokal na merkado.

"Sa pag-iikot namin ngayong gabi, may nakita kaming mga imported na mga carrots at broccoli. Hindi naman siya ganun karami, pero may nakita kami pailan-ilan, sa mga gilid gilid na nakatago kaya ito yung kinumpiska namin. Kinuha namin para at least matulungan 'yung ating mga magsasaka," aniya.

Bureau of Customs at Department of Agriculture, nag-iinspeksyon sa Divisoria para sa mga naglipanang imported na gulay. pic.twitter.com/K6Q75Exh5Z — jeffrey hernaez 🇵🇭 (@jeffreyhernaez) April 4, 2022

Mas kaunti na umano ang ibinebentang smuggled na gulay ngayon sa mga lokal na pamilihan ngunit aminado silang hindi pa rin naiiwasan ang pagpasok sa bansa ng mga ilegal na produkto.

"Mayroon tayong ginagawa sa ating mga pantalan, ito po yung pag-iinspeksyon ng agricuktural products bago lumabas ng pantalan, pero po minsan may nakakalusot talaga kasi sa sobrang dami," ani Mil.

Ayon naman sa DA, malaki ang epekto ng mga smuggled na gulay sa mga magsasaka dahil hindi ang mga ito makasabay sa presyo ng mga imported na gulay na mas murang nabibili sa mga palengke.

"Kino-compete nila ang presyo ng ating local market kaya nagrereklamo 'ung ating mga farmer sa Benguet," ani Serapio Garabiles Jr. ng Sub-Task Group on Economic Intelligence na pinamumunuan ng DA.

Binabantayan din umano ang pagpasok sa bansa ng mga imported na sibuyas matapos ang napaulat na pagtatapon ng sako sakong sibuya ng mga magsasaka sa Occidental Mindoro ng sobra sobrang ani.—Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

