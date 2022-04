MAYNILA - Iminungkahi ng Department of Agriculture ang pagbibigay ng kapangyarihan sa ahensya na manghuli at maghabla ng mga smuggler ng imported na agricultural products.

Sinabi ni Undersecretary Dr. Fermin Adriano na umaasa lang ngayon ang kagawaran sa Bureau of Customs para masabat ang mga smuggled agricultural product.

“Kitang kita sa batas lalo na sa implementing rules and regulations na ang ahensya na may mandato na manghuli at mag-prosecute ng smuggled products ay Bureau of Customs. Wala po sa batas na ang DA ay puwede manghuli at mag-file ng cases,” sabi ni Adriano.

Sa ngayon, limitado lang sa pagbibigay ng sanitary at phytosanitary clearance ang DA sa mga imported na produkto, pero wala pang ibinibigay na naturang clearance para sa mga imported na gulay na ibebenta sa mga palengke.

Dagdag pa ni Adriano, dapat magbantay rin ang mga LGU sa kanilang mga nasasakupan at i-report sa lokal na pulisya ang mga nakikitang smuggled na produkto sa mga palengke.

Sa Republic Act 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, may pagkakakulong nang hindi bababa sa 12 taon ang parusa sa economic sabotage dahil sa smuggling ng agricultural products. Pero wala namang nakukulong, ayon kay Adriano.

“Dapat talagang i-apprehend at i-file ang cases at makulong talaga kasi wala pa akong nakikitang nakulong. Dapat gawin talaga nila ang responsibilidad,” saad ni Adriano.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC