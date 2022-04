Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Binabantayan ngayon ng health authorities ang tatlong klase ng coronavirus disease (COVID-19) omicron recombinant na XD, XE, at XF.

Ang recombinant ay kombinasyon ng dalawang magkaibang variant ng virus - bagay na una nang sinabi na karaniwang nangyayari.

Unang nakita sa France ang omicron XD variant na inilista ng World Health Organization bilang variant under monitoring.

Ang omicron XE variant, na kombinasyon ng BA.1 at BA.2 sublineage ng omicron variant ay nananatiling variant of concern. Ito umano ang mas nakakabahala, ayon sa ilang local experts.

"'Yung mas concerning ngayon is 'yung XE. 'Yung XE kasi mukhang about a 10 percent growth advantage 'yung nakita nila. And may na-report na rin na isang case sa Thailand," ani Dr. Edsel Salvana, miyembro ng Department of Health - Technical Advisory Group.

Una nang sinabi ng DOH na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa WHO at nagpapatuloy din ang pag-monitor at pagsagawa nila ng genome sequencing.

Pero si Dr. Maricar Limpin ng Philippine College of Physicians, aminadong nangangamba sa posibleng epekto ng XE na sinabayan pa ng kaliwa't kanang kampanya at mababang bilang ng mga nagpapa-booster shot.

"Talagang medyo nangangamba kami sa magiging epekto nito lalong lalo na ngayong merong nababalitang bagong omicron. Eh ang omicron 8 times na mabilis ang pagkalat. Ang nare-report ay 10 times naman," ani Limpin.

"So ibig sabihin, talgang masyadong nakakahawa ito, mabilis makahawa and 'yung nangyayari ngayon sa atin na masyadong dikit-dikit, lalong lalo na 'yung mga kampanya. So nangangamba kami na ito 'yung pagsimulan talaga ng mabilisang pagkalat ng virus," dagdag niya.

Wala pa namang XE variant na na-detect sa bansa pero hindi malabong pumasok ito lalo't nagbukas na rin ang borders ng bansa sa lahat ng foreign travelers.

Sa kabila nito, sinabi ng DOH na nakalatag pa rin ang mga hakbang para masigurong hindi basta-basta kakalat ang nasabing recombinant.

"Nandiyan na tayo sa punto kung saan, we need to change our mindsets and live with this virus. Hindi naman tinanggal ang lahat ng safety nets. Meron pa ring pre-departure test nila (passengers), meron pa ring screening pagdating dito sa bansa, kung saan nandiyan 'yung health declaration forms. Mayroon pa ring community monitoring pagdating sa komunidad," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sabi rin ni Salvana na hindi nila nakikitang mas malalang sakit ang idinuduloy ng XE. Kung may immune escape properties man ito, maaaring hindi rin mas malala sa BA.1 at BA.2 variants.

Pero paalala niya: magpa-booster shot na kung puwede na.

"Merong problems with breakthrough infections, 'yung efficacy for preventing infections is only about 30-40 percent. But protection against severe disease is still pretty high about 80 plus percent. Kung mag-booster po tayo, better than that, so very important to get your booster if you qualify," ani Salvana.

Nasa 1.8 porsiyento ang positivity rate ng bansa na higit na mas mababa sa benchmark ng WHO na 5 porsiyento.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News