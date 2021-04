Pamamahagi ng 'ECQ ayuda' kasado na; gobyerno aminadong 'kulang' ito

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Inaasahang magsisimula na ngayong linggo ang pamamahagi ng gobyerno ng ayuda sa mga naapektuhan ng bagong enhanced community quarantine (ECQ) sa National Capital Region at kalapit na mga lalawigan (NCR Plus).

Pitong araw matapos umarangkada ang ECQ, sinabi ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na posibleng sa Martes o Miyerkoles magsimula ang pamamahagi ng ayuda.

Inanunsiyo rin ng Department of the Interior and Local Government (DILG) nitong Lunes na makukuha na ng LGU ang pondo para sa ayuda.

Cash aniya ang ibibigay sa LGU at ang mga ito na ang bahalang magdesisyon kung pera o in-kind ang kanilang ipamamahagi sa mga residente.

May paalala naman ang DSWD sa mga LGU.

"Kapag ibibigay po ito in cash it should be done within 15 days after the receipt of the notice of the cash allocation, at within 30 days naman po kung ang tulong ay ibibigay in kind," ani DSWD spokesperson Irene Dumlao.

Puwede nang ipamahagi ang ayuda kung may naipasa nang executive order ang LGU at naisapinal na rin ang listahan ng mga benepisyaryo.

Nilinaw ni DILG officer in charge Bernardo Florece na one-time o isang beses lang makatatanggap ng P1,000 halaga ng ayuda ang kada indibidwal, o hanggang P4,000 ayuda kada household.

"Kulang din talaga kaya lang ito'y additional lang naman na tulong ng gobyerno. Pagpasensiyahan na po natin at 'yun lang ang available na pondo," sabi ni Florece.

Para sa mga taga-Maynila, cash ang kanilang napiling ibigay para sa mga nakalista sa Social Amelioration Program (SAP) noon at mga benepisyaryong dating nalagay sa waiting list.

"Cash po para may elbow room 'yung mga kababayan natin. Meron silang choices kung ano ang importante para sila ay makapamili kung anong uunahing pangangailangan," ani Manila Mayor Isko Moreno.

Binatikos naman ng Bayan Muna ang tagal ng pagdating ng ayuda.

Ayon pa kay House Deputy Minority Leader Carlos Zarate, hindi sapat ang P1,000 hanggang P4,000 ayuda kada household para sa 2 linggong ECQ, lalo't hindi pa tiyak kung palalawigin ito.

Aminado naman ang Palasyo na hindi sapat ang ayuda pero makatutulong naman daw ito.

"It is an ayuda; we acknowledge na hindi po sapat ito, pero it is to provide for the bare essentials of life for two weeks," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.



—Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News

