Mga pagamutan sa Baguio City puno na rin ng COVID-19 patients

BAGUIO CITY — Puno na ang mga hospital facility sa lungsod na ito dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nahahawahan ng COVID-19.

Sumatutal nasa 8,055 ang kabuuang bilang ng nagpositibo sa COVID-19, at 1,041 dito ang active cases o kasalukuyang ginagamot.

Noong Sabado lang, umabot sa 225 ang naitalang positive cases, ang pinakamaraming naitalang bilang sa loob ng isang araw.

Dahil dito, puno na ang mga ospital at hindi na raw sila makapag-admit ng mga pasyente.

Hindi na rin daw puwedeng dagdagan ang bed capacity sa mga private hospital.

Tatlo ang private hospital at isa ang government hospital na tumatanggap ng mga COVID-19 patient sa Baguio.

"[Baguio] is actually doing its best to expand and even to rotate 'yung mga manpower, ginagawa nila ang lahat para sila ang mag-a-admit sa mga patients na ito. Other solutions will be meron naman tayong isolation facilities, asymptomatic to mild ang maa-admit doon," ani Dr. Rowena Galpo, city health officer ng Baguio City.

Patuloy naman ang monitoring ni Baguio Mayor Benjamin Magalong sa kabila ng sitwasyon ng alkalde, na nagpositibo din sa sakit.

Sa kanyang pahayag sa Facebook, sinabi niyang nagpasya siyang mag-home quarantine na lang dahil sayang pa ang isang kuwarto na dapat ibigay na lang sa severe cases.

—Ulat ni Micaella Ilao