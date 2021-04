'NCR Plus' posibleng ilagay sa MECQ kapag bumuti ang lagay ng mga ospital

Watch more in iWantTFC

Umaasa ang Malacañang na pagdating ng Abril 12, maaari nang ibaba sa modified enhanced community quarantine (MECQ) status ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal.

Magugunitang noong Sabado ay inanunsiyo ng Palasyo ang pagpapalawig sa enhanced community quarantine — ang pinakamataas sa 4 lockdown levels sa bansa — sa mga naturang lugar, na binansagang "NCR (National Capital Region) Plus" dahil na rin sa nakakaalarmang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

"I don’t think ECQ for a third week is actually a possibility. Based on the model of DOH, what they recommended was 2 weeks of ECQ... to be followed by a week of MECQ," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

"We expect the numbers to go down by around 4,000 a day by May 15," dagdag ng tagapagsalita.

Pero ayon sa Department of Health, bago pa man tuluyang makapag-MECQ ang Metro Manila at mga karatig-probinsiya, kailangan umanong makita na lumuwag ang mga ospital at bumuti ang mga istratehiya laban sa COVID-19.

"Maari lamang tayong makapag-shift sa mas mababang quarantine classification katulad ng MECQ kung makikita na po natin na mas umaayos na po ang ating health system at mayroon na tayong agarang detection at isolation," sabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Para umabot sa MECQ, kailangang bumaba muna ng hanggang 60 porsiyento ang health care utilization, na sa ngayo'y naglalaro sa 78 hanggang 80 porsiyento sa Metro Manila.

Umaabot naman sa 100 porsiyento ang utilization para sa mga intensive care unit bed sa ilang lugar, gaya ng San Juan.

"What would be most important really would be for us to look at the health care utilization. The health system should be able to manage and should be able to breathe," ani Vergeire.

Imbes naman na targeted lockdowns, pinapanukala ngayon ni Marikina Rep. Stella Quimbo ang pagkakaroon ng household lockdowns, na aniya'y mas epektibo para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Sa ganoong paraan umano ay maaaring manatiling bukas ang ekonomiya.

"For any household that would have 1 COVID-positive individual, what we can do is the entire household would be presumed COVID-positives," paliwanag ni Quimbo.

"First isolate the COVID-positive individual... if it's not feasible at home, that person can be taken to isolation facility. Meanwhile, the rest, while waiting for their test results, are presumed positive and will not be allowed to leave their house," aniya.

Pero iginiit ng mambabatas na kailangang gumastos pa ang gobyerno para sa ayuda para matiyak na susunod ang publiko sa minimum health standards.

"The missing link really is economic stimulus. Government has to spend more. The only way that for example, individuals, families and firms are expected to comply with minimum health standards is if they are provide assistance by government," sabi ni Quimbo.

Kailangan na rin umanong magsagawa ng mas malawakang libreng COVID-19 testing para makuha ang mas malinaw na sitwasyon ng pandemya sa bansa.

Sa ngayon, nasa 50,000 RT-PCR tests pa lang ang nagagawa ng gobyerno kada araw.

Lumagpas na sa 800,000 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ngayong Lunes.

Ayon sa DOH, nakapagtala sila ng 8,355 dagdag na COVID-19 cases, dahilan para umakyat ang kabuuang bulang sa 803,398.

Sa bilang na iyon, 143,726 ang active cases o iyong hindi pa gumagaling sa sakit.

-- Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News