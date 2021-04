Nakatenggang barko sa Misamis Oriental nagdulot ng oil spill matapos lumubog

JASAAN, Misamis Oriental — Patuloy pa rin ang pagremedyo nitong Lunes sa tagas ng langis mula sa barkong MV Tower One, na lumubog sa bayan na ito noong Sabado ng umaga.

Ang MV Tower One o dating may pangalan na MV Racal ay tumagilid at lumubog habang nakaangkla 200 metero mula sa shoreline sa Luz Banzon sa Jasaan.

Limang taon nang naka-dock sa lugar at naka-schedule na para ma-salvage ang barko.

Agad naglagay ng spill booms ang Philippine Coast Guard at ang lokal na pamahalaan para hindi kumalat sa karagatan ang tumatagas na langis.

Labinsiyam na drums ang nakolektang langis mula sa mga apektadong shoreline barangays.

Ayon kay Jerich Ybañez, spokesperson ng Coast Guard sa Northern Mindanao, nakausap na nila ang may-ari ng barko at inako nito ang gastusin sa pag-clean up sa tagas.

Ilan sa mga residente ang nagreklamo sa amoy mula sa tumagas na langis.

Nababahala rin ang mga lokal na opisyal sa Jasaan sa epekto ng oil spill sa kalikasan.

Tumulong na rin ang ibang grupo at kompanya para mapatigil ang pagkalat ng oil spill.

—Ulat ni PJ dela Peña

