9 indibidwal sa palengke sa Davao City, nagpositibo sa COVID-19

Siyam na tao sa isa sa mga pinakamalaking palengke sa Davao ang nagpositibo sa COVID-19, ayon kay Mayor Sara Duterte-Carpio.

DAVAO CITY - Siyam na tao sa isa sa mga pinakamalaking palengke sa Davao ang nagpositibo sa COVID-19, ayon kay Mayor Sara Duterte-Carpio nitong Lunes.

Ayon sa alkalde, nagsagawa ng surveillance swabbing ang lokal na pamalahaan sa 300 na tao sa Agdao Public Market noong nakaraang linggo at lumabas ang resulta kamakailan lang.

Ani Duterte-Carpio, karamihan sa kanila ay asymptomatic.

Isa sa kanila ay nakatanggap na ng COVID-19 vaccine dahil health worker ito sa Agdao Health Center na nasa compound lang din ng palengke.

Sa kabila ng resulta ng surveillance swabbing, magpapatuloy ang operasyon ng naturang palengke.

Sunod na isasailalim sa surveillance swabbing ang Bankerohan Public Market na pinakamalaking palengke sa lungsod.

“We will test as much as we can. The challenge now is how to convince people to have a test even if they don’t have symptoms because there have been resistance before and until now," ani Duterte-Carpio.--Ulat ni Hernel Tocmo

