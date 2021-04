Higit 400 pamilya sa QC dinalhan ng food packs

Watch more in iWantTFC

Kahit walang kaso ng COVID-19 sa Barangay Loyola Heights sa Quezon City, minabuti pa rin ng kanilang punong barangay na magpatupad ng lockdown.

"Ayaw naming magaya dati na maraming cases kaya totally nagpa-lockdown ako," sabi ni Darwin Ace, chairperson ng barangay.

Sinisikap alalayan ng barangay ang kanilang mga residente pero hindi pa rin sumasapat sa iba pa nilang pangangailangan.

"Minsan may mag-message na lang sa 'yo, manghihiram ng pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig," ani Ace.

Isa sa mga residente ng barangay ay si Lucia Villarosa, dating kasambahay sa Las Piñas na hindi muna pinabalik ng kaniyang among senior citizen bilang pag-iingat sa COVID-19.

"['Yong] mga anak ko, walang trabaho... minsan mangungutang sa mga kapitbahay," ani Villarosa.

Suma-sideline si Villarosa sa pagmamasahe pero dahil sa enhanced community quarantine (ECQ), nangangamba siyang mawalan din ng kostumer.

"Mahirap naman lumabas ngayon kasi ang COVID, hindi natin nakita kung saan nanggagaling," aniya.

Mag-isa namang itinataguyod ni Frada Estrada, kapitbahay ni Villarosa, ang 3 anak matapos pumanaw ang mister noong nakaraang taon dahil sa stroke.

Dahil din sa ECQ, mas nahirapan umano si Estrada maghanap ng trabaho kaya umaasa lang sila ngayon sa tulong ng mga kabarangay.

Dalawa lang ang pamilya nina Villarosa at Estrada sa higit 400 pamilya sa Marytown Street sa Barangay Loyola Heights na dinalhan ng ABS-CBN ng food packs na may lamang bigas at mga de-lata.

Bahagi rin ito ng Pantawid ng Pag-ibig: Pilipino Para sa Pilipino.

"Basta lang may bigas, pang-araw-araw na makaraos," ani Villarosa.

"Mapapawi 'yong hinahanap nilang pagkain. Nagpapasalamat ako nang lubos," sabi naman ni Ace.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News