Sunog sumiklab sa Quezon City, Las Pinas

MAYNILA - Sumiklab ang sunog sa mga residential areas sa Quezon City at Las Pinas City ngayong Lunes.

Hapon nangyari ang trahedya sa 21st Avenue, Barangay Tagumpay, Project 4 sa Quezon City, samantalang sa gabi naman ang naganap na sunog sa Bonifacio, Pamplona Uno sa Las Pinas, ayon sa Bureau of Fire Protection.

Umabot ang sunog sa Quezon City sa unang alarma pasado alas-4 ng hapon, ayon sa report ng BFP.

Pero idineklara itong fire under control nang 5:14 p.m., at fire out nang 6:03 p.m.

Umaabot sa P45,000 ang halaga ng pinsala ng sunog na nagsimula sa ikatlong palapag ng tahanang pag-aari ng isang Jesus Cobilla.

Tinatayang 13 pamilya ang naapektuhan ng sunog, pero walang naitalang namatay o nasaktan sa insidente.

Sa Las Pinas, pasado alas-7 ng gabi itinaas ang sunog sa unang alarma, at agad namang naapula banda 8:13 ng gabi.

Inaalam pa kung may nasaktan o nasawi sa insidente.

Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon sa parehong sunog hinggil sa pinagmulan ng mga ito.

- may ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News

