Umaaray na ang ilang magsasaka sa Mamburao, Occidental Mindoro dahil sa bagsak-presyo ng sibuyas, na kanila anilang ikinalulugi.

Naglalaro na lang ang farm gate price ng sibuyas sa P8 hanggang P12 kada kilo, depende sa kalidad.

Ayon sa mga magsasaka, luging-lugi na sila sa puhunan dahil sa mahal ng ginagamit nilang abono at mga pestidiyo.

Bukod sa bagsak-presyo, idinadaing din ng mga magsasaka na walang bumibili ng kanilang mga tanim.

"Lugi. P10, P12 lang eh ang gastos [sa] krudo, napakamahal na," anang magsasaka na si Josephine Hamper.

"Humihingi kami ng tulong sa gobyerno kung ano ang magandang sitwasyon ng bilihan, sana naman mapataas eh napakamura naman," dagdag ni Hamper.

Ipinaliwanag naman ng provincial agriculture office ng Occidental Mindoro, sobra ang supply ng sibuyas dahil sa dami ng nagtanim sa northern Luzon at Mindoro.

Sumabay pa umano ang pagpasok ng mga imported na sibuyas.

Napuno na rin ang mga storage facility ng mga imported na sibuyas kaya tumigil na ang mga buyer sa pagbili ng mga lokal na sibuyas dahil wala nang mapaglagyan.

Bumabagsak na rin umano ang kalidad ng mga sibuyas dahil sinisira ng pesteng harabas habang nasa bukid.

Nanawagan din ng tulong ang provincial government sa national government at Department of Agriculture.

"Sana sa national government, 'yong policy ng importation, marami naman tayo sibuyas na produce ng ating farmers, bakit kailangan nating mag-import?" ani Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano.

"May mga resolusyon na kami nagawa na maipaabot sa national government through Department of Agriculture na tulungan [kaming] makapagpatayo pa ng additional cold storage dito sa Occidental Mindoro," dagdag ng gobernador.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News