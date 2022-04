Sewage treatment plant sa El Nido, makatutulong laban sa polusyon

MANILA -- Binista ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Officer-in-Charge Jim Sampulna ang kauna-unahang sewage and solid waste treatment facility sa El Nido, Palawan.

Ang nasabing sewage treatment plant ay hindi lamang sagot sa problema sa basura at polusyon kundi inaasahan ding makatutulong sa suplay ng kuryente mula sa biomass.

“Akala ko 2-in-1 lang. 'Yun pala ay 3-in-1. Four-in-1 pa nga," ani Sampulna.

"Why? Puro environmental lahat. One is makukuha yong sewerage natin, nakukuha yong solid waste. Pagkatapos, mayroon pa tayong digester na pwedeng energy."

"Tapos mayroon pa tayong renewable energy. Hindi sila gumagamit ng kuryente. Walang kuryente dito sa loob dahil mayroon silang renewable energy," aniya.

Prayoridad na makinabang sa nasabing planta ang mga barangay ng

Masagana, Maligaya, Buena Suerte at Corong-corong na malapit sa Bacuit Bay na mataas ang coliform bacteria dahil sa duming naitatapon.

Minsan nang ipinagbawal ang paliligo sa mga beach ng El Nido kasabay ng pagpapatupad ng easement zone o pagpapaurong sa mga gusaling inaabot ng highest tide.

“Noong una kasi, ang mga structure halos nasa dagat na. Tinanggal natin yon. Pagkatapos 'yong e-coli level na galing Bacuit Bay ay mataas na mataas na. It is not recommended to swim there anymore, that’s why we [conceptualized] this," ani Palawan Governor Jose Chaves Alvarez.

"Magmula noong magkaroon ng collector tanks doon kung saan dumadaan ang kanal ng isang wastewater ay talagang bumaba na pati nga 'yong waste water at saka solid waste doon," ayon sa opisyal.

Masaya ang mga taga-El Nido sa pagpapatayo ng sewage treatment plant. Anila, dahil dito ay makasisisguro sila sa kalinisan ng pinagliliguang dagat.

Umaasa din sila na ito'y maging daan para magtuloy-tuloy muli ang pagsigla ng turismo sa El Nido.

“Kasi safe na ang dagat namin ngayon at saka pwede na siyang liguan. Okay na para sa mga turista na pumupunta dito," ani Aileen Geron, isang residente ng El Nido.

"Sana nga po tuloy-tuloy na kasi mahirap ang buhay at ang lahat ng tao dito iniaasa lang ang kita mula sa mga turista. Sana magtuloy-tuloy na po," dagdag pa niya.

Sa ngayon, sampung malaking gusali pa lamang ang naikokonekta ang sewer pipeline papuntang sewage treatment plant.

-- ulat ni Rex Ruta