Sa ika-62 anibersaryo ng International Rice Research Institute (IRRI), nanawagan ang mga magsasaka sa bansa na bawiin ang biosafety permit ng Golden Rice sa bansa.

Isang klase ng bigas ang Golden Rice na genetically-modified para gumawa ng beta-carotene na hindi karaniwang makikita sa ordinaryong bigas.

Ang beta-carotene naman ay nagiging Vitamin A na makatutulong sa kalusugan particular sa immune system.

Hulyo 2021 nang maging unang bansa ang Pilipinas na inaprubahan ang paggamit nito para sa commercial na pagpapalago.

Patuloy ang pagtutol ng mga magsasaka sa paggamit nito dahil sa umano’y negatibong epekto sa kalugusan at agrobiodiversity.

Magiging daan din ito umano para makontrol ng mga korporasyon ang pagsasaka ng bigas at agrikultura.

“Like the IRRI, Golden Rice will further undermine our domestic rice production and rice farmers,” pahayag ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.

Dagdag pa ni KMP Chairperson Danilo Ramos, hindi naman umano nasolusyonan ng Golden Rice at IRRI ang malnutrisyon kaya dapat na itong ipasara.

Nagpahayag din ng suporta kontra-Golden Rice ang ilang eksperto mula Japan.

“We stand with you and we understand in the Philippines, the cultivation of GMO yellow rice is being pushed forward. This is a direct threat to biodiversity and food security,” ayon kay Martin Frid ng Consumers Union of Japan.

