Ipinanukala ng isang opisyal ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang pagkakaroon ng expiration date ng COVID-19 vaccine cards para mahikayat ang publiko na magpaturok ng booster shots.

Bagaman nagluwag na ng restrictions dahil sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID sa bansa, tinitingnan pa rin ang vaccine card ng mga taong papasok sa mga lugar na matatao at may hindi sapat na bentilasyon.

"Isa po 'yan sa pinag-uusapan naming ngayon... Ito ngang posibilidad na kung hindi ka pa nakakapag-booster, after six months, automatic iyong inyong vax card ay expired na," ani DILG Undersecretary Epimaco Densing.

Ayon din kay Densing, puwede ring baguhin ang kahulugan ng fully vaccinated. Sa halip na 2 dose ng bakuna ay ituturing na fully vaccinated ang mga nakapagpa-booster na.

Una nang sinabi ng Department of Health na maganda itong strategy pero kailangan ng mas mahigpit na pagpapatupad.

"That's also a good strategy. Pero siguro kailangan nating 'yong enforcement. Kasi 'pag pinakita mo 'yong vaccine card, hindi naman tinitingnan kung sa 'yo, hindi naman tinitingnan how late your vaccination was. So we might go into this more detailed enforcement," ani Health Undersecretary Myrna Cabotaje.

Sa pinakahuling ulat ng National Vaccination Operations Center noong Abril 3, higit 12 milyon na ang nabibigyan ng booster shots kontra COVID-19.

Pero nananatiling 46.4 milyon din ang puwede na sanang mabigyan nito pero hindi pa nagagawa.

Nauna nang sinabi ni infectious disease expert Rontgene Solante na hindi malabong makakita ng pagtaas ng kaso ng COVID matapos ang halalan.

Pero hindi rin umano nakakagulat kung ngayon pa lang, makapagtala na ng pagtaas dahil maaaring marami ang nagsisimula nang bumaba ang immunity.

Mula Marso 28 hanggang Abril 3, nasa 2,679 ang nadagdag sa tala ng bansa ng bagong kaso ng COVID-19, katumbas ng 383 average daily cases.

Pero noong Linggo, pumalo sa 690 ang bilang ng mga bagong kaso. Hindi pa malinaw kung backlog ang dahilan nito.

Ayon kay Solante, kailangan pang obserbahan ang bilang ng mga makukumpirmang may COVID sa mga susunod na araw para matukoy kung totoong muling dumadami ang mga nahahawahan.

Nananatili namang mababa ang health care utilization rate.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News