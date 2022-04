De Lima isasalang muli sa medical check-up

Sen. Leila de Lima leaves the Manila Doctors Hospital after a medical furlough on April 27, 2021. Handout

MAYNILA — Muling sasailalim sa general medical check-up si Sen. Leila de Lima sa Manila Doctors Hospital sa Martes.

Ito’y matapos payagan ni Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 256 Judge Romeo Buenaventura ang kahilingan ni De Lima, 62, na sumailalim sa pagsusuri mula Abril 5 hanggang Abril 6 at hindi lalagpas sa 48 oras.

"I thank the court for acting with concern by granting my request to undergo a routine annual checkup,” ani De Lima sa isang pahayag.

Sa kaniyang 2-pahinang kautusan noong Marso 30, pinayagan ni Buenaventura si De Lima na muling sumailalim sa pagsusuri batay na rin sa rekomendasyon ng kaniyang mga manggagamot.

Nagpasalamat naman si De Lima sa hukom at humingi ito ng panalangin na nawa'y ligtas siya at walang nararamdamang sakit.

Nitong 2018, nakitaan ng "liver mass" si De Lima pero naging benign naman ito at inirekomenda ng doktor na normal siyang sumailalim sa medical checkup bawat taon para matiyak ang kalagayang pangkalusugan nito.

Si De Lima ay kasalukuyang nakadetine sa Philippine National Police Custodial Center dahil sa illegal drug charges, na sabi ng senador ay gawa-gawa lang matapos niyang kondenahin ang mga umano'y paglabag sa karapatang pantao ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Mahigit limang taon na siyang nakapiit.

Tumatakbo muli sa pagka-senador si De Lima.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News