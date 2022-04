Call center agent huli sa drug-bust sa Pasig

Watch more on iWantTFC

Arestado ang isang call center agent sa kahabaan ng Caruncho Avenue, Barangay San Nicolas, Pasig City matapos matapos harangin dahil sa hindi pagsusuot ng helmet.

Madaling araw nitong Sabado habang nagsasagawa ng oplan sita ang Pasig PNP ay dumaan ang 26-anyos na si alyas Lip sa checkpoint subalit wala itong suot na helmet at wala pang headlight ang minamanehong motorsiklo.

Ininspeksyon din ng pulisya ang trunk ng motor at dito na nga nila nadiskubre ang 205 grams ng shabu na may estimated value na P24,624.

Tumanggi naman nang magbigay ng pahayag ang suspek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

ABS-CBN News, April 4, 2022