13 Pinoy seafarers nahirapang makalikas mula Ukraine, ligtas na nakauwi sa Pilipinas

CLARK - Sinalubong ng DFA-Consular Office sa Angeles, Pampanga ang 13 Pinoy seafarers ng MV Ithaca Prospect nitong March 26 sa Clark International Airport.

Sila ang mga tripulante ng MV Filia Glory na naka-angkla noon sa Olvia Port sa katimugan ng Ukraine. Nahirapang makalikas ang Pinoy seafarers dahil sa matinding labanan sa pagitan ng Ukrainian at Russian forces sa paligid ng Mykolaiv, Ukraine.

“The evacuation of the seafarers was a big challenge because of the need for them to disembark the ship through small boats that would bring them safely to shore. We did this twice since the second batch of the crew was evacuated on a separate day,” saad ni Philippine Ambassador to Budapest Frank Cimafranca.

Tinulungan silang makalikas ng Philippine Honorary Consul sa Chisinau, Moldova at ng Philippine Embassy sa Budapest.

Samantala, dumating rin sa Clark International airport mula Bucharest, Romania ang karagdagang 30 seafarers nitong March 30.

Pinoy crew members sila ng MV Ithaca Prospect, MV Filia Joy at MV Nord Virgo sa Ukraine. Ang Philippine Honorary Consulate sa Chisinau, Moldova at Philippine Embassy sa Budapest, Hungary din ang nasa likod ng kanilang repatriation.

Umabot na sa higit 350 ang bilang ng mga na-repatriate na Pinoy seafarers mula Ukraine.

