VP Leni tells public on Easter Sunday amid challenges: 'Walang Pilipinong nag-iisa'

Vice President Leni Robredo speaks during a press conference on February 16, 2021 in light of the decision of the Supreme Court, sitting as the Presidential Electoral Tribunal (PET), to dismiss the entire electoral protest filed by defeated candidate Bongbong Marcos. Jay Ganzon, OVP

MANILA - Vice President Leni Robredo on Easter Sunday told the Filipino people they are not alone as the country continues to battle the COVID-19 pandemic.

The Philippines on Black Saturday logged 12,576 more COVID-19 cases, the second highest single-day tally since the pandemic began, bringing its total virus cases to 784,043.

"Gaya ng paulit-ulit na nating pinatunayan sa mga nagdaang taon: Walang Pilipinong nag-iisa. Magkakaiba man ang mga kontekstong pinanggagalingan natin, iisang 'better normal' ang pangarap nating pandayin— isang mundong mas patas, mas makatao, mas makatarungan, lalo na para sa mga nasa laylayan," Robredo said in her Easter message.

(Just like what we continuously proved in past years: No Filipino is ever alone. Even if we come from different contexts, we all want one "better normal"--a world which is fairer, more humane, more just, especially the marginalized.)

"Sa piling ng isa’t isa, mas lalo tayong tumitibay— bilang isang simbahan, bilang isang sambayanan...At dahil bitbit natin ang isa’t isa, walang duda— gaya ng pangakong dala ng muling pagkabuhay, isang pangako ng buhay na walang-hanggan na nagbubukal sa walang-hanggang pag-ibig at pag-asa— tiyak na mararating natin ang mithiin na ito."

(Together, we become stronger--as one Church, as one nation...and because we carry each other, there's no doubt that just as the promise of Resurrection, the promise of life from eternal love and hope, we will surely achieve our goal.)

Robredo urged the public to deepen their faith in God and open their hearts and minds to the message of salvation.

"Bagaman kailangan nating magdiwang ng okasyong ito sa loob ng sari-sarili nating mga tahanan, malinaw pa rin na pinagdurugtong tayo ng aral at halimbawa ni Hesus," she said.

(Even if we had to spend this ocassion inside our homes, it's clear Jesus' teachings and examples tie us together.)

"Sa mga mapanghamong panahon tulad ngayon, lalo itong nagiging totoo: Dumadaloy ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa bawat pagkilos, sa bawat sandaling nabubuhay tayo at nakikipagtalaban sa ating kapwa."

(In this difficult time, God's love flows through us in our actions, every moment we're alive and care for one another.)

Robredo added, "Patuloy sana tayong gabayan ng Panginoon, at nawa’y mas lalo pang lumalim ang pagmamahal na nagbibigkis sa atin. Isang mapayapa at mapagpalang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa ating lahat."

(May God continue to guide us and deepen our love for each other. A peaceful and blessed Easter to all of us.)

FROM THE ARCHIVES