Pinakamarami sa isang araw: Higit 41,000 gumaling sa COVID-19

MAYNILA — Naiulat ngayong Linggo ng Department of Health (DOH) ang pinakamaraming bilang ng gumaling sa COVID-19 sa isang araw mula nang mag-umpisa ang pandemya.

Ayon sa DOH, 41,205 ang bagong recoveries, dahilan upang umakyat sa 646,100 ang kabuuang bilang ng mga gumaling sa respiratory disease.

Sa kabila nito, nakapagtala pa rin ang Pilipinas ngayong Linggo ng 11,028 dagdag na kumpirmadong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 795,051.

Umabot naman sa 13,425 ang death toll matapos maiulat ang pagkamatay ng 2 pang tao dahil sa COVID-19.

Dahil dito, may 135,526 active cases ng COVID-19 sa Pilipinas o iyong mga hindi pa gumagaling sa sakit.

Habang nananatiling mataas ang bilang ng mga dagdag na kaso ng COVID-19 kada araw, naubos naman na ang bed capacity ng ilang mga ospital sa Metro Manila dahil sa umaapaw na mga pasyente.

Sa Lung Center of the Philippines sa Quezon City, umabot na sa 200 porsiyento ang capacity ng emergency room at ubusan na rin ang oxygen tank.

Dahil dito, pansamantalang isinara ng ospital ang outpatient department nito pero iginiit na patuloy silang tatanggap ng non-COVID-19 patients, lalo na ang mga may sakit sa baga.

Nauna na ring nag-abiso ang ilang ospital sa Metro Manila gaya ng Our Lady of Lourdes Hospital sa Maynila, at Asian Hospital and Medical Center at VRP Medical Center sa Mandaluyong na sagad na ang kanilang mga COVID-19 ward.

Ayon sa mga eksperto mula sa OCTA Research Group, hindi pa lubos na masasabi kung mapapababa ang mga kaso kahit nabawasan ang pagkilos ng tao sa Metro Manila at 4 na karatig-lalawigan matapos isailalim ang mga lugar sa enhanced community quarantine (ECQ).

"Those are some promising indicators but we’re not there yet... there are still some LGUs (local government units) showing a rapid increase like Mandaluyong, 67 percent increase and Marikina, 51 percent, Las Piñas, 57 percent," ani Guido David, fellow ng OCTA Research.

"It would also depend on the response based on our recommendations, which is to increase isolation facilities to prevent household infections," sabi ni OCTA fellow Michael Tee.

Tiniyak naman ni Health Secretary Francisco Duque III na tinutugunan ang isyu sa mga pasilidad.

"Kasama sa ating layunin sa paglagay sa ECQ is siguraduhin ang paglagay ng karagdagan isolation facilities and monitoring facilities," ani Duque.

Magdadagdag din ang Department of Public Works and Highways ng nasa 1,000 COVID-19 beds sa mga susunod na linggo, ayon kay Vince Dizon, deputy chief implementer ng National Task Force Against COVID-19.

Aminado rin si Dizon na kailangang paigtingin ang COVID-19 testing sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan.

-- May ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News