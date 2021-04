Mga manggagawa umaaray sa pagpapalawig ng ECQ sa 'NCR Plus'

Isa ang karinderyang pinagtatrabahuhan ni Annalyn Mejias sa mga labis na apektado matapos isailalim muli sa enhanced community quarantine ang Metro Manila at 4 na karatig-lalawigan. ABS-CBN News

MAYNILA – Alas-6:30 ng umaga pa pumila sa paradahan ang jeepney driver na si Rey Escanilla pero tanghali na ay hindi pa rin siya nakakapamasada.

Kung dati, nakakailang biyahe siya kada araw, ngayo'y 1 o 2 na lang dahil walang gaanong pasahero.

Sa P300 kinikita niya sa maghapon, P100 ang napupunta sa pagkain habang ang natitirang P200 ay pambayad sa boundary at krudo. Dahil dito, wala na siyang naiuuwi sa pamilya.

Puwede namang gastusin ni Escanilla ang kita sa pangangailangan ng pamilya pero magpapatong-patong naman ang kaniyang utang sa boundary.

Kahit saan tingnan, talo umano si Escanilla.

"'Di kami makabayad ng upa, tubig, kuryente. Halos pangkain lang nagagawa namin ngayon," ani Escanilla sa panayam ng ABS-CBN News.

"Malaki epekto nito sa mga manggagawa, tulad sa aming maliliit lang. Ang hirap ng hanapbuhay namin, sa tao lang kami umaasa sa kita. Kung walang tao sa labas, wala kaming biyahe, wala kaming kita," dagdag niya.

Kaya dagdag pahirap umano sa mga tulad ni Escanilla ang pagpapalawig ng enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal nang isa pang linggo.

"Nagrekomenda po ang IATF (Inter-Agency Task Force) na pahabain pa ang enhanced community quarantine ng minimum na isang linggo sa buong Metro Manila at mga probinsya ng Laguna, Bulacan, Cavite at Rizal," sabi noong Sabado ni Presidential Spokesperson Harry Roque.

Dahil sa pagpapalawig, nangangamba rin si Annalyn Mejias, na nagtatrabaho sa isang karinderya.

Noong puwede pang mag-dine in, kumikita ang kardinerya ng hanggang P30,000 kada araw.

Pero nang takeout at delivery na lang ang pinayagan, at pinahaba pa ang curfew, P6,000 hanggang P12,000 na lang ang kita.

Ibabawas pa roon ang gastos sa pagbili ng bigas at mga sangkap, at arawang sahod ng mga manggagawa, na umaabot sa P15,000 kada araw.

Nagbawas na rin ang naturang kainan ng mga trabahador para makatipid.

Ayon kay Mejias, ayaw sana niyang lumabas ng bahay dahil sa takot sa COVID-19 pero kailangan niyang gawin ito para mabuhay.

"Hindi naman pwedeng diyan lang sa bahay, walang makakain, lalo na may pamilya," ani Mejias.

Kaya nanawagan ng mga tulad nina Escanilla at Mejias sa gobyerno na magbigay ng sapat at agarang ayuda, at pabilisin ang pagbabakuna sa mga mamamayan.

Ayon sa Department of the Interior and Local Government, may nakalaang ayuda para sa mga natukoy na benepisyaryo ng Department of Social Welfare and Development.

Nasa P1,000 ang ibibigay na ayuda sa bawat indibiduwal o P4,000 sa bawat pamilya.

Pero para sa grupong Defend Jobs Philippines, sapat para sa 4 na araw lang ang P1,000 ayuda ng pamahalaan.

"The 1,000-peso aid is obviously not enough and can only help poor Filipino families sustain their food necessities for just four days," ani Defend Jobs Spokesperson Christian Lloyd Magsoy.

"With a week of ECQ implementation, both the national and local governments must speed up their moves to distribute this small amount of cash aid to our people who are badly needing support," dagdag niya.

Dapat P10,000 ang ibigay na aydua sa mga manggagawang lubhang apektado ng lockdown, sabi naman ng grupong Bayan Muna.

Samantala, sa pinalawig na ECQ, mas paiigtingin daw ng gobyerno ang pagpapatupad ng "prevent, detect, isolate, treat and reintegrate" strategy para mapababa ang mga kaso ng COVID-19.

"Kasama dito ang pagbabahay-bahay, paghahanap ng mga mayroong sintomas at pagsa-subject sa kanila sa PCR testing at isolation," ani Roque.

Kung makikita sa loob ng 1 linggo na gumagana ang istratehiya, saka magdedesisyon kung ilalagay na sa modified ECQ ang Metro Manila at mga karatig-lalawigan.