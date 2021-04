Governors, mayors sa 'high-risk areas' puwede nang bakunahan kontra COVID-19

Pagbabakuna sa San Juan Arena noong Marso 30, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Kinumpirma ngayong Linggo ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon na pinayagan nang mabakunahan ang mga governor at mayor mula sa mga lugar na itinuturing na high risk sa COVID-19.

Inaprubahan nitong Sabado ng Inter-Agency Task Force (IATF) for the Management of Emerging Infectious Diseases ang hiling ng League of Provinces of the Philippines para maisama sa grupong A1 na priority list ang mga governor at mayor, ayon kay Dizon.

“A letter request was sent by the League of Provinces signed by the President of the League of Provinces. The letter requested the President to consider having all governors and all local chief executives or mayors be considered as frontliners under category A1 to be allowed to be vaccinated,” he said.

“This request was endorsed by the President to the IATF and the IATF yesterday decided to initially allow Mayors and Governors in high risk and critical areas,” he said.

Sa 1,700 governor at mayor sa buong bansa, 400 ang nasa high risk at critical areas na nasa Metro Manila at mga karatig-lalawigan nito, ani Dizon.

Susundan ng mga opisyal ang guidelines sa pagbabakuna, tulad ng pagtanggap ng AstraZeneca vaccine kung sila'y senior citizen o Sinovac kung may edad 18 hanggang 59.

Mahalaga umanong mabakunahan din ang mga lokal na opisyal dahil sa kanilang papel sa patuloy na laban sa COVID-19.

“Kumbaga sa giyera, sila ang commander natin sa frontlines. Talagang kailangang kailangan nila maprotektahan,” ani Dizon.

Makikipag-usap umano ang national task force sa National Immunization Technical Advisory Group sa mga susunod na araw para planuhin pa ang sabay-sabay na pagbabakuna sa A1 hanggang A4 na priority groups.

“Dapat wala pong bakuna na natetengga o naiiwan lang sa ating mga stock rooms. Kailangan talaga, we vaccinate as many Filipinos as possible,” sabi ni Dizon.

“Kailangan sabay sabay, simultaneous. Hindi na kailangan maghintayan para ang mga bakuna ay hindi nasasayang,” dagdag niya.

Nitong umaga ng Linggo, nabakunahan na si Mayor Isko Moreno sa President Sergio Osmeña High School sa Tondo, Maynila gamit ang bakunang gawa ng Chinese company na Sinovac.

Ayon naman kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, na kagagaling lang sa COVID-19, magpapabakuna siya sa oras na mabigyan ng clearance ng doktor.

RELATED VIDEO:

