COVID-19 ward sa ilang ospital sa Kamaynilaan, puno na

MAYNILA - Wala ng bakanteng kama. Ito ang inanunsyo kamakailan ng ilang ospital sa Metro Manila dahil sa tumataas na bilang ng mga pasyenteng may COVID-19.

Mga pribado at pampublikong ospital ang nag-abiso sa publiko na maghanap muna ng ibang ospital dahil puno na ang COVID ward nila.

Sa public advisory ng Lung Center of the Philippines sa Quezon City, sinabi nitong 200% capacity na ang Emergency Room nila at 100% capacity na ang COVID wards nila.

Hindi na tumatanggap ang ospital ng walk-in na pasyente at 'yung mga transfer mula sa ibang ospital na hindi nakipag-ugnayan muna sa kanila.

Suspendido rin ang elective surgery at mga non-emergency non-COVID patients.

Watch more in iWantTFC

Nauna nang nag-abiso ang ilan pang ospital nitong nakalipas na mga linggo.

Ang Asian Hospital and Medical Center sa Muntinlupa ay nag-anunsiyong puno na rin ang kanilang COVID-19 wards. Lahat aniya na suspected o confirmed COVID cases ay magtungo muna sa ibang medical facility.

Ang Our Lady of Lourdes Hospital sa Maynila ay kapareho rin ang advisory. Full capacity na rin anila ang kanilang COVID-19 beds sa emergency, COVID wing at ICU rooms.

Ang VRP Medical Center sa Mandaluyong ay umabot na rin sa full bed capacity sa lahat ng kanilang COVID assigned floors, wards at emergency rooms.

Maraming iba pang ospital, kabilang na ang private at city public hospitals, ang nag-abisong hindi na sila tumatanggap ng COVID patients.

Iyong iba naman, sinara o sinuspinde muna ang operasyon sa ilang opisina o ward sa ospital dahil sa dumaraming kaso ng COVID-19, kabilang ang mga healthcare worker.

Nanawagan si Vice President Leni Robredo na magkaroon ng isang site na maaring ma-check kung saan pa may bakanteng kama dahil marami na aniyang pasyenteng palipat-lipat ng ospital.

Dapat din daw updated ang listahan at in real time para makatulong sa publiko.

Sa pinakahuling advisory ng DOH, may 80% utilization rate ang mga ICU beds sa National Capital Region. Under high risk category na ito. Sa mga ward beds naman, 63% ang gamit na.

Mananatili sa enhanced community quarantine o pinakamahigpit na lockdown ang NCR plus Bubble simula Lunes, Abril 5, hanggang Abril 11, upang mapababa ang pagdami ng kaso ng COVID-19.

KAUGNAY NA BALITA