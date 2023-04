Watch more News on iWantTFC

Nanawagan ngayong Lunes ng tulong ang isang pamilya mula Antipolo City matapos masabugan ng kalan ang ilan sa kanilang mga miyembro.

Ayon kay Maria Elena Bibera, nalapanos ang balat ng ilang miyembro ng kanilang pamilya sa nangyaring pagsabog noong Marso 25 sa kanilang bahay sa Barangay Cupang.

Kabilang rito ang isang 11 buwang gulang na sanggol, at mga batang may edad 5 at 7.

Nasawi naman noong Biyernes ang padre de pamilya habang nangangailangan ng ilang operasyon ang ina.

"Ang sabi po ng doktor sa akin, hindi lang daw po isang operasyon ang gagawin doon sa nanay dahil tatapalan daw po 'yong malalalim na naging sugat," ani Bibera sa programang "Lingkod Kapamilya" ng Teleradyo.

Kasalukuyang naka-admit ang mga pasyente sa East Avenue Medical Center at Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City.

Patuloy na ginagamot ang mga pasyente, kasama ang mga bata na nasa intensive care unit.

Ayon kay Bibera, nakakatanggap naman sila ng tulong pinansiyal mula sa barangay pero problemado pa rin sila kung saan sila tutuloy kapag nakalabas ng ospital, lalo't nasunog ang kanilang bahay sa insidente.

"Humihingi po ako ng tulong, kahit nga po sa maliit na halaga ay maipon po namin para sa mga gamutan," ani Bibera.

Para sa mga nais magbigay ng tulong, narito ang GCash account ng isang kaanak ng mga nasaktan sa insidente: 0909-246-3220 (Roger Payno).

— Bryan Gadingan